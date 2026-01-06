Man City mua sắm điên cuồng

Manchester City thể hiện quyết tâm củng cố lực lượng bằng những động thái mua sắm mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, với mức chi tiêu có thể vượt 100 triệu bảng.

Marc Guehi lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Nổi bật nhất là thương vụ chiêu mộ tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth. Các nguồn tin từ Sky Sports và BBC cho biết Man City đạt thỏa thuận để kích hoạt điều khoản giải phóng 65 triệu bảng của cầu thủ người Ghana.

Đại diện của Semenyo có mặt tại Manchester tuần này để đàm phán hợp đồng cá nhân, trong khi các cuộc thảo luận giữa hai câu lạc bộ đang ở giai đoạn cuối cùng. Semenyo, với phong độ ấn tượng mùa này, được xem là ưu tiên hàng đầu của HLV Pep Guardiola để tăng cường hàng công.

Dù Bournemouth muốn giữ cầu thủ thi đấu thêm vài trận, thương vụ dự kiến hoàn tất sớm ngay đầu tháng 1. Bên cạnh đó, Man City bất ngờ nổi lên như ứng viên sáng giá để chiêu mộ trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace.

Sau chấn thương của Josko Gvardiol và Ruben Dias trong trận hòa Chelsea, kèm theo John Stones vắng mặt trước đó, hàng thủ "The Citizens" rơi vào khủng hoảng. Man City sẵn sàng chiêu mộ Guehi ngay trong tháng này, dù trước đó họ chỉ quan tâm đến anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè.

Manchester City có thể chi hơn 35 triệu bảng cho Guehi. Trong khi đó, Palace cân nhắc bán để tránh mất trắng khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa. Những động thái này cho thấy Man City sẵn sàng chi tiêu lớn để giải quyết vấn đề lực lượng.

Theo Transfermarkt, Man City đang là đội mua sắm nhiều nhất trong 4 kỳ chuyển nhượng gần nhất của bóng đá châu Âu, với tổng chi vượt mốc 420 triệu bảng. Nếu hoàn tất hai vụ Semenyo và Guehi, Man City sẽ vượt mốc nửa tỷ bảng mua sắm chỉ trong hai năm qua.

Tất cả bàn thắng trận Man City - Chelsea Rạng sáng 5/1, Man City bị Chelsea cầm hòa 1-1 bởi pha lập công ở phút 90+4 thuộc vòng 20 Premier League.