Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City giành vé vào vòng 1/8 Champions League nghẹt thở

  • Thứ năm, 29/1/2026 02:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 29/1, Erling Haaland ghi bàn giúp Man City hạ Galatasaray 2-0 tại lượt cuối vòng phân hạng Champions League.

Man City đứng thứ 8 chung cuộc ở vòng phân hạng.

Bàn thắng của Haaland đến ở phút 11, từ tình huống bóng sống đầu tiên sau chuỗi 9 trận liên tiếp không ghi bàn theo cách này. Với một pha di chuyển tinh quái xé toang hàng phòng ngự Galatasaray, chân sút 24 tuổi lạnh lùng tung cú dứt điểm gọn gàng, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0.

Đây cũng là pha lập công thứ 40 của Haaland trong mùa giải này. Dù thường xuyên bị các đối thủ kèm chặt, tiền đạo người Na Uy vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để tạo ra khác biệt – điều làm nên giá trị của một trung phong đẳng cấp thế giới.

Sau bàn mở tỷ số, Man City tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 29, Rayan Cherki nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo tinh tế của Jeremy Doku, đặt Galatasaray vào thế rượt đuổi đầy bế tắc. Đội bóng Anh kiểm soát tốt phần còn lại của trận đấu và không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế.

Chiến thắng 2-0, cùng với kết quả có lợi ở các trận đấu khác giúp Man City nghẹt thở cán đích trong top 8 Champions League, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Sau 8 lượt trận, "The Citizens" đứng thứ 8, hơn Real Madrid đúng 1 điểm khi đội bóng Hoàng gia bất ngờ thua 2-4 trước Benfica ở lượt cuối.

Khi chiến thắng buộc MU phải nghĩ lại về Carrick

Hai chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal không chỉ mang lại 6 điểm, mà còn buộc Manchester United phải nhìn Michael Carrick bằng một con mắt khác.

13:51 26/1/2026

Carrick đã 'bắt bài' Arsenal và Man City như thế nào?

Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Michael Carrick đã làm được điều mà CĐV Man Utd không dám mơ: quật ngã cả Manchester City và Arsenal.

07:47 26/1/2026

Cơ hội vô địch của Arsenal sau trận thua MU

Dù khoảng cách với Man City chỉ còn 4 điểm, siêu máy tính Opta vẫn xem Arsenal là ứng viên số một cho ngôi vô địch Premier League.

10:49 26/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Man City Erling Haaland Man City

    Đọc tiếp

    Tran dau dang quen cua Dembele hinh anh

    Trận đấu đáng quên của Dembele

    4 phút trước 06:07 29/1/2026

    0

    Ousmane Dembele trải qua trận đấu đáng quên trước Newcastle khi sút hỏng phạt đền và bỏ lỡ hàng loạt cơ hội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý