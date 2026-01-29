Man City giành vé vào vòng 1/8 Champions League nghẹt thở

Rạng sáng 29/1, Erling Haaland ghi bàn giúp Man City hạ Galatasaray 2-0 tại lượt cuối vòng phân hạng Champions League.

Man City đứng thứ 8 chung cuộc ở vòng phân hạng.

Bàn thắng của Haaland đến ở phút 11, từ tình huống bóng sống đầu tiên sau chuỗi 9 trận liên tiếp không ghi bàn theo cách này. Với một pha di chuyển tinh quái xé toang hàng phòng ngự Galatasaray, chân sút 24 tuổi lạnh lùng tung cú dứt điểm gọn gàng, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0.

Đây cũng là pha lập công thứ 40 của Haaland trong mùa giải này. Dù thường xuyên bị các đối thủ kèm chặt, tiền đạo người Na Uy vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để tạo ra khác biệt – điều làm nên giá trị của một trung phong đẳng cấp thế giới.

Sau bàn mở tỷ số, Man City tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 29, Rayan Cherki nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo tinh tế của Jeremy Doku, đặt Galatasaray vào thế rượt đuổi đầy bế tắc. Đội bóng Anh kiểm soát tốt phần còn lại của trận đấu và không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế.

Chiến thắng 2-0, cùng với kết quả có lợi ở các trận đấu khác giúp Man City nghẹt thở cán đích trong top 8 Champions League, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Sau 8 lượt trận, "The Citizens" đứng thứ 8, hơn Real Madrid đúng 1 điểm khi đội bóng Hoàng gia bất ngờ thua 2-4 trước Benfica ở lượt cuối.