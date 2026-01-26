Cơ hội vô địch của Arsenal sau trận thua MU

Dù khoảng cách với Man City chỉ còn 4 điểm, siêu máy tính Opta vẫn xem Arsenal là ứng viên số một cho ngôi vô địch Premier League.

Arsenal có trận thua đáng quên trên sân nhà trước MU. Ảnh: Reuters.

Sau vòng 23 Ngoại hạng Anh, mô hình dự đoán của Opta đưa ra những con số đáng chú ý. Arsenal được đánh giá còn tới 84,44% khả năng đăng quang, bỏ xa Man City (8,38%) và Aston Villa (7,09%). Điều này cho thấy "Pháo thủ" vẫn là ứng cử viên hàng đầu ở mùa giải năm nay.

Nhìn vào thực tế, dựa đoán của Opta không hẳn vô lý. Arsenal thi đấu ổn định nhất mùa này. Họ ít rơi điểm, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và hiếm khi tự làm khó mình. Quan trọng hơn, đội bóng của Mikel Arteta dần cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm then chốt, điều từng là điểm yếu trong các cuộc đua trước đây.

So với Arsenal, phần còn lại của nhóm bám đuổi mang nhiều dấu hỏi. Man City không còn duy trì được sức mạnh đáng nợ và thường xuyên đánh rơi điểm số. Aston Villa có phong độ không tồi, nhưng chiều sâu đội hình và kinh nghiệm đường dài vẫn là bài toán chưa có lời giải. Riêng Liverpool, MU và Chelsea được cho là chỉ đủ sức cạnh tranh top 4.

Dù vậy, không ít người tỏ ra hoài nghi với mô hình dự đoán của Opta bởi bóng đá không chỉ là xác suất. Thuật toán không đo được áp lực tâm lý, chấn thương bất ngờ hay một quyết định trọng tài. Lịch sử Premier League chứng kiến nhiều mùa giải mà những con số "chắc thắng" sụp đổ chỉ sau vài vòng. Chính Arsenal hiểu rõ nhất nỗi đau này khi 3 mùa liên tiếp về nhì.

Arsenal rõ ràng nắm lợi thế lớn, nhưng chức vô địch chưa bao giờ là phép tính đơn giản. Giải đấu còn 15 vòng, đây là thời điểm then chốt để Arsenal chứng minh tham vọng và bản lĩnh mà họ đã rèn luyện suốt nhiều mùa giải gần đây.

