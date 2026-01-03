Man City chỉ còn kém Arsenal 2 điểm

Rạng sáng 1/3, Man City giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân Leeds United thuộc vòng 28 Premier League.

Semenyo ghi bàn duy nhất giúp Man City bám đuổi Arsenal.

Hành quân tới Elland Road, thầy trò Pep Guardiola đứng trước cơ hội thu hẹp cách biệt nếu giành trọn 3 điểm. Thống kê nghiêng về phía "The Citizens" khi họ thắng 10/14 trận gần nhất thi đấu sớm hơn Arsenal. Tuy nhiên, phong độ sân khách lại là dấu hỏi khi Man City chỉ thắng một trong 4 chuyến xa nhà gần đây.

Thực tế Leeds nhập cuộc đầy tự tin với lợi thế sân nhà. Dù không cầm bóng vượt trội, đội chủ nhà chủ động chơi trực diện, liên tục khoét vào hai biên và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Song sự thiếu sắc bén ở pha xử lý cuối cùng khiến họ không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Trong thế trận không quá áp đảo, Man City vẫn cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch. Phút bù giờ hiệp một, từ pha căng ngang chuẩn xác của Ait-Nouri, Semenyo băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn mở tỷ số. Đó gần như là khác biệt lớn nhất giữa hai đội sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp hai diễn ra với tốc độ cao khi Leeds buộc phải dâng đội hình tìm bàn gỡ. Hai bên tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng, nhưng các chân sút đều không tận dụng thành công những cơ hội rõ ràng. Man City chủ động kiểm soát nhịp độ vào cuối trận để bảo toàn lợi thế mong manh.

Thắng lợi 1-0 giúp Man City tiếp tục bám sát Arsenal khi thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm. Cuộc đua ngôi đầu vì thế trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi chỉ một cú sảy chân của đội dẫn đầu cũng có thể làm thay đổi cục diện bảng xếp hạng.