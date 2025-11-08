Maeng Seung Ji ngày càng táo bạo khi liên tục chia sẻ những hình ảnh gợi cảm. Gần đây, cô gây chú ý khi đăng loạt ảnh diện bodysuit khoe vóc dáng quyến rũ.

Theo Nate, Maeng Seung Ji gần đây thu hút sự chú ý khi liên tiếp đăng tải những hình ảnh gợi cảm, táo bạo.

Cụ thể, trong loạt ảnh mới trên instagram, nữ diễn viên xuất hiện với bodysuit vàng ánh kim, thiết kế cổ khoét sâu và đường thắt eo ôm sát, tôn lên đường cong cơ thể. Cô tạo dáng tự nhiên khi tựa vào tường, kết hợp mái tóc búi gọn, cho thấy sự quyến rũ.

Nữ diễn viên chú thích “B-cut”, cho biết đây là những bức ảnh đang trong quá trình chọn lọc để đưa vào bộ hình chính thức. Ở vài khung hình khác, cô giữ biểu cảm tự nhiên, khoe vóc dáng dưới ánh sáng nhẹ, tạo cảm giác thoải mái hơn.

Sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người dành lời khen cho thần thái tự tin, vóc dáng cân đối và phong cách gợi cảm đặc trưng của Maeng Seung Ji.

Hình ảnh gợi cảm của Maeng Seung Ji. Ảnh: @maengseungzi.

Trước đó, Maeng Seung Ji cho biết cô đã giảm 10kg, từ 62kg xuống còn 52kg, nhờ duy trì chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học. Theo chia sẻ, nữ diễn viên bắt đầu mỗi ngày bằng việc uống nước ấm khi bụng đói, giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Cô cũng thường xuyên bổ sung men vi sinh vào buổi sáng để cải thiện tiêu hóa và giữ cơ thể khỏe mạnh.

Việc theo đuổi hình ảnh táo bạo đã trở thành phong cách quen thuộc của Maeng Seung Ji trong vài năm gần đây. Cô nhiều lần chia sẻ ảnh diện bikini, nội y nhỏ hoặc trang phục xuyên thấu, theo phong cách underboob và bodysuit cổ khoét sâu. Những bài đăng này thường thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Maeng Seung Ji sinh năm 1986 tại Hàn Quốc, từng được biết đến là một trong những cây hài trẻ triển vọng của đài MBC. Cô sở hữu chiều cao 165 cm, ngoại hình sáng và phong cách tự tin. Bắt đầu sự nghiệp vào năm 2013, Maeng Seung Ji là thành viên khóa 20 của chương trình tuyển chọn diễn viên hài MBC.

Sau thời gian hoạt động trong mảng hài, cô chuyển hướng sang phát thanh và truyền hình, đảm nhận vai trò phóng viên của chương trình Section TV Entertainment Reports.

Những năm gần đây, Maeng Seung Ji mở rộng hoạt động sang diễn xuất và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô từng góp mặt trong loạt phim So Not Worth It (Netflix, 2021) với vai khách mời và thường xuyên tham gia các chương trình giải trí.