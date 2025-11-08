Sự trắng tay của Băng Băng

Phạm Băng Băng không giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô bị chèn ép.

Theo HK01, gần đây, Phạm Băng Băng tham gia tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại nhiều liên hoan phim với vai diễn trong bộ phim Mẹ đất của đạo diễn Malaysia. Mặc dù không giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38, cô vẫn được công nhận tại Giải thưởng Kim Mã danh giá lần thứ 62 ở Đài Loan.

Cùng thời điểm, Liên hoan phim Quốc tế Tokyo diễn ra, Phạm Băng Băng bất ngờ bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội: "7 năm trôi qua và tôi đã vượt qua mọi trở ngại. Cuộc đời đã rèn luyện tôi thành người phụ nữ kiên cường. Tôi tự hào vì cả ê-kíp đã thực hiện một bộ phim điện ảnh tuyệt vời. Tôi yêu mọi người".

Phạm Băng Băng trắng tay ở Liên hoan phim Quốc tế Tokyo. Ảnh: Crossing.

Động thái của Phạm Băng Băng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Khán giả cho rằng nữ diễn viên đã biết trước kết quả là sẽ trắng tay ở Liên hoan phim Quốc tế Tokyo vì bài đăng được cô chia sẻ trước khi LHP công bố người chiến thắng.

Theo China Press, Liên hoan phim Quốc tế Tokyo kết thúc vào 5/11, nhưng tranh cãi xung quanh sự kiện này vẫn tiếp tục leo thang.

Nữ diễn viên Trung Quốc Bạch Bách Hà công kích gay gắt trên Weibo, cáo buộc ê-kíp sản xuất bộ phim Xuân thụ "phản bội cô sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ". Bạch Bách Hà ám chỉ ê-kíp nâng đỡ bạn diễn Vương Truyền Quân để anh này giành được giải Nam chính xuất sắc trong khi cô trắng tay.

Điều này đã gây ra cuộc tranh cãi lớn, kéo theo đó là sự lan truyền của nhiều tin đồn. Gây bàn tán nhất là tin đồn đạo diễn Trung Quốc Văn Yến, một trong những thành viên ban giám khảo, đã âm thầm phản đối việc Phạm Băng Băng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Cùng thời điểm, một bức ảnh được cho là kết quả bình chọn cho từng vòng của giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhanh chóng lan truyền trên mạng. Bức ảnh cho thấy Phạm Băng Băng ban đầu chắc chắn giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, nhưng sau đó, một giám khảo nữ và 2 người khác đã đề cử một nam diễn viên vào hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc vào phút chót.

Cuối cùng Phạm Băng Băng bị loại do yếu tố hạn chế khu vực. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc không thể được trao cho các diễn viên cùng quốc gia vào cùng thời điểm. Tin tức này được cho là đến từ nội bộ tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun.

Sau đó, nhiều bài viết khác cho rằng Văn Yến phản đối Phạm Băng Băng giành giải thưởng vì lo sợ bản thân sẽ "mất vị thế". Thậm chí, một số người còn cho rằng Văn Yến và Phạm Băng Băng có "hận thù" từ Liên hoan phim Berlin năm nay. Phạm Băng Băng lúc đó là thành viên ban giám khảo và bộ phim Cô gái muốn bay của Văn Yến lại không nhận được giải thưởng nào.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, từng là nữ diễn viên hạng A tại Trung Quốc đại lục. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ…

Tuy nhiên, cô bị đưa vào danh sách đen tại Trung Quốc từ năm 2018 do liên quan đến vụ bê bối trốn thuế. Cô chuyển đến Hong Kong và từ đó theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài.