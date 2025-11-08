Trang phục hai mảnh gợi cảm của sao 'Stranger things'

Tại buổi công chiếu “Stranger things”, Sadie Sink trở thành tâm điểm với trang phục hai mảnh gợi cảm. Nữ diễn viên thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo Page Six, mới đây, buổi công chiếu Stranger things mùa 5 diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, thu hút dàn sao nổi tiếng cùng hàng trăm ống kính truyền thông. Giữa dàn diễn viên của loạt phim đình đám, nữ diễn viên Sadie Sink trở thành tâm điểm chú ý với phong cách thời trang gợi cảm, thanh lịch.

Ngôi sao 23 tuổi lựa chọn bộ trang phục hai mảnh của nhà mốt Prada, gồm áo bralette trắng ngà phối cùng váy dài chạm sàn, được đính pha lê bạc lấp lánh. Bộ trang phục được chuẩn bị riêng cho Sink bởi stylist Molly Dickson, người cộng tác cùng cô gần một thập kỷ qua. Bên cạnh đó, cô để tóc dài màu nâu đỏ, kết hợp trang điểm nhẹ với tông hồng phấn, tạo tổng thể hài hòa, tự nhiên.

Trang phục của Sadie Sink nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, được nhận xét gợi cảm nhưng vẫn tinh tế. Là đại sứ Prada từ năm 2023, nhiều bình luận cho rằng Sadie Sink những năm qua vẫn luôn duy trì tinh thần đặc trưng của thương hiệu Ý qua lựa chọn trang phục và phong thái xuất hiện.

Hình ảnh Sadie Sink tại sự kiện. Ảnh: backgrid, @mollydickson.

Mùa 5 được xác nhận là phần cuối cùng của Stranger things. Theo kế hoạch, Netflix sẽ phát hành theo ba giai đoạn: Tập 1 vào ngày 26/11, Tập 2 dịp Giáng sinh (25/12) và tập cuối vào đêm Giao thừa (31/12).

Ngoài Sadie Sink, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của loạt phim như Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo và Noah Schnapp.

Sinh năm 2002 tại Texas (Mỹ), Sadie Sink bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu Broadway. Năm 2017, cô nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Max Mayfield trong Stranger things, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Sau đó, Sink ghi dấu với phim The Whale(2022) cùng Brendan Fraser và vở John Procter Is the Villain”trên Broadway, mang về đề cử Tony. Ngoài diễn xuất, cô là đại sứ thương hiệu Prada, được đánh giá cao về gu thời trang và hình ảnh chuyên nghiệp.

Sadie Sink theo đuổi lối sống giản dị, ăn chay và tránh xa thị phi. Cô hiếm khi chia sẻ chuyện riêng, tập trung phát triển sự nghiệp và giữ hình ảnh chỉn chu, trưởng thành.