Hoa hậu Hoàn vũ Chile xin lỗi vì video nhạy cảm

Hoa hậu Hoàn vũ Chile Inna Moll đã xin lỗi công khai sau khi đoạn video cô giả vờ hít chất cấm lan truyền, gây làn sóng chỉ trích lớn.

Theo Telegraph, hoa hậu Hoàn vũ Chile Inna Moll đã gửi lời xin lỗi công khai sau khi đoạn video cô giả vờ hít chất cấm lan truyền trên mạng xã hội, nhận làn sóng chỉ trích từ công chúng.

Cụ thể, trong clip (hiện đã bị xóa), người mẫu kiêm influencer 28 tuổi này chấm phấn trắng lên cổ tay rồi nghiêng người như đang hít ma túy, trên nền nhạc Addicted to You của ca sĩ Shakira. Video được quay tại Bangkok (Thái Lan), nơi cô đang lưu trú để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng lên trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng hành động của Inna Moll là thiếu chuẩn mực, không phù hợp với hình ảnh của một thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ. Một số ý kiến khác nhận định video có thể làm tổn hại hình ảnh của Chile tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Video gây tranh cãi của Inna Moll. Ảnh: @innamoll.

Sau đó, Inna Moll đăng video giải thích, xin lỗi những ai cảm thấy bị xúc phạm, đồng thời cho biết ý tưởng này xuất phát từ chuyên viên trang điểm mà cô hợp tác.

“Tôi đáng lẽ nên từ chối và không thực hiện video đó. Chuyên gia trang điểm đã đề nghị tôi quay video này. Có thể vì rào cản ngôn ngữ nên tôi không hiểu hết ý tưởng. Ban đầu tôi đã từ chối, nhưng anh ấy khăng khăng và tôi đã chiều theo. Lẽ ra tôi nên kiên quyết nói không”, cô nói.

Moll cũng chia sẻ lại một bài viết của người hâm mộ trên Instagram với nội dung: “Chúng ta không thể xóa bỏ lỗi lầm, vì nếu làm thế, ta sẽ lặp lại chúng. Hãy biến chúng thành bài học để trưởng thành”.

Chuyên viên trang điểm Taratorn Aek - người được cho là gợi ý ý tưởng - sau đó cũng công khai xin lỗi. Anh viết: “Tôi chân thành xin lỗi Hoa hậu Chile và tất cả những ai yêu mến cô ấy. Việc tôi làm là thiếu suy nghĩ, không hề có ý xúc phạm thí sinh hay hình ảnh quốc gia. Tôi đảm bảo điều này sẽ không tái diễn”.

Sự việc của Hoa hậu Chile diễn ra trong bối cảnh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay liên tiếp gặp sóng gió. Trước đó, ông Nawat Itsaragrisil, Giám đốc Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, đã khiển trách Hoa hậu Mexico Fátima Bosch vì cho rằng cô không tích cực quảng bá cuộc thi trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra trong một buổi chào mừng thí sinh, được phát trực tiếp trên Facebook của ban tổ chức. Sau khi bị chỉ trích, Hoa hậu Mexico rời khỏi sự kiện để phản đối, kéo theo nhiều thí sinh khác cùng đứng dậy bỏ đi.

Sau đó, ông Nawat lên tiếng xin lỗi công khai, khẳng định không có ý xúc phạm bất kỳ ai: “Tôi tôn trọng tất cả các bạn và rất lấy làm tiếc vì sự việc đã xảy ra”.