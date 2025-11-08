Tiếc cho tlinh

tlinh hợp tác cùng rapper Malaysia SonaOne tạo nên bản nhạc hấp dẫn là "Polite" nhưng đáng tiếc ca khúc có lượt xem khiêm tốn, cũng chưa viral trên mạng xã hội.

Khoảng một năm kể từ khi Phóng zìn zìn hay Hop on da show ra mắt, tlinh chưa có sản phẩm âm nhạc mới. Nhưng, tlinh vẫn có độ phủ sóng lớn và thật đặc biệt khi một ca sĩ lại duy trì sức nóng của mình bằng việc kết hợp trong những nhiều sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ khác.

Thế nhưng ngay cả khi chỉ là khách mời, tlinh vẫn rất được mong đợi, đôi khi được nhận xét làm lu mờ nhân vật chính. Niềm mong đợi của khán giả dành cho tlinh, bỏ ngoài tai những tranh luận xoay quanh cô cho thấy công chúng tin tưởng âm nhạc của ca sĩ này đến thế nào, đặc biệt sau thành công của album Ái hay EP FLVR.

Gần đây, nữ ca sĩ hợp tác trong bản nhạc Polite cùng rapper Malaysia SonaOne. Đây là sản phẩm âm nhạc thú vị, giúp tlinh tiếp tục nhận nhiều lời khen ngợi nhưng đáng tiếc thành tích còn khiêm tốn.

Ca lạ của Vpop

Tiếp bước album Ái được phát hành cuối 2023, năm 2024 đánh dấu sự bùng nổ của tlinh với hàng loạt thành tựu đáng kể. Cô phát hành EP FLVR kết hợp Low B, nơi các ca khúc như Dâu tằm, Ngân và Phóng zìn zìn, Hop on da show nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng.

Khác với sự mềm mại, quyến rũ, nữ tính ở Ái, EP FLVR cho thấy một khía cạnh rất khác của tlinh qua những bản rap, hip hop mạnh mẽ. tlinh thể hiện ở FLVR cá tính mạnh mẽ nhất với những câu từ bộc trực, phóng khoáng, thẳng thắn, thậm chí có phần ngổ ngáo.

tlinh là trường hợp hiếm có của Vpop khi lần nào làm khách mời cũng thu hút sự chú ý từ khán giả. Ảnh: FBNV.

Những sản phẩm này không chỉ mang lại lượt nghe cao mà còn giúp tlinh nhận về nhiều giải thưởng, nổi bật là Nữ ca sĩ/rapper của năm tại Làn Sóng Xanh 2024 với tỷ lệ bình chọn vượt trội.

Sang năm 2025, dù chưa có album hay single solo mới, tlinh vẫn giữ độ phủ sóng. Có lẽ ở thị trường âm nhạc hiện giờ, tlinh là ca sĩ chăm hỗ trợ đồng nghiệp nhất. Chỉ trong vài tháng trở lại đây, cô tham gia ít nhất 5 dự án âm nhạc của ca sĩ khác, bao gồm Đến lúc này thì của 2Pillz, Thở của Thể Thiên, 3 bích (Pháp Kiều), Love Game (Low G) và mới nhất là Polite kết hợp SonaOne.

Điều hiếm có ở tlinh là khả năng biến mọi màn khách mời thành điểm nhấn, dù không phải sản phẩm chính thức của riêng mình. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt cạnh tranh khốc liệt, việc duy trì sự mong đợi từ khán giả mà không cần ra mắt thường xuyên chứng tỏ sức hút bền vững của cô.

Thậm chí ở Thở của Thể thiên, tlinh còn làm lu mờ nhân vật chính. Verse của nữ ca sĩ này thu hút, lôi cuốn khán giả ngay lập tức và cũng khiến họ rất nhanh chóng có thể ghi nhớ, hát theo.

Với một bài hát mang màu sắc quyến rũ, táo bạo như Thở, tlinh như “hổ thả về rừng”. Lối hát thu hút, mềm mại, sexy tự nhiên đã giúp tlinh hoàn toàn tỏa sáng dù cô không phải nhân vật chính mà chỉ đảm nhận vai trò khách mời.

tlinh thất bại?

Mới đây, cô gây chú ý với dự án Polite - màn kết hợp xuyên biên giới cùng rapper Malaysia SonaOne. SonaOne sinh năm 1988, là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và nghệ sĩ graffiti người Malaysia.

Anh được công nhận thông qua các bài hát I Don't Care, No More, Havoc, Apa Khabar... Năm 2014, anh và Joe Flizzow giành giải Anugerah Juara Lagu lần thứ 29 cho bài hát Apa Khabar.

Bài hát No More của anh cũng được trao giải Bài hát hay nhất tại Anugerah Industri Muzik lần thứ 21. Thành tích này khiến anh trở thành một trong số ít nhà soạn nhạc giành được hai giải thưởng lớn trong cùng một năm, giải thưởng còn lại là Adnan Abu Hassan. Trong suốt sự nghiệp, ca sĩ này đã có hàng chục sản phẩm âm nhạc khác nhau và được giới chuyên môn công nhận bằng rất nhiều giải thưởng, đề cử.

ttlinh lần đầu kết hợp với nhà sản xuất, rapper Malaysia SonaOne. Ảnh: FBNV.

Bài hát Polite được SonaOne sáng tác từ 2020 nhưng do chưa tìm được giọng ca phù hợp nên bị gác lại. 5 năm sau, đội ngũ A&R của DefJam Malaysia chủ động đề xuất tlinh với SoneOne. Từ đó, màn kết hợp độc đáo giữa 2 nghệ sĩ ra đời.

Ca khúc được thể hiện bằng 3 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Malaysia, như cuộc đối thoại thẳng thắn, lột tả tâm lý của chàng trai, cô gái trong bài hát.

Bản nhạc mang giai điệu R&B với màu sắc của những ca khúc thập niên 2000. tlinh tiếp tục tỏa sáng vẫn với lối hát mềm mại, linh hoạt, giàu sức biểu cảm, chất giọng sáng, thanh mảnh, cách nhấn nhá uyển chuyển, quyến rũ.

tlinh cũng có sự kết hợp khéo léo, ăn ý với SoneOne dù đây là lần đầu họ song ca cùng nhau, từ đó tạo nên tổng thể một bản nhạc đẹp, dễ nghe. Đáng tiếc, lượt xem của MV đang khá khiêm tốn.

Với 196.000 lượt xem sau 3 ngày phát hành, Polite dường như đang gặp khó khăn lớn trong việc tiếp cận khán giả đại chúng. Đây là điều đáng tiếc với dự án hợp tác đầu tiên giữa tlinh với một nghệ sĩ Malaysia.