LyHan và Han Sara gây bàn tán

Han Sara và LyHan có mối quan hệ thân thiết tại Em xinh "say hi". Song, những động thái gần đây của cả hai dấy lên nghi vấn mối quan hệ đã rạn nứt.

LyHan và Han Sara vốn có mối quan hệ thân thiết tại Em xinh "say hi". Cả hai thường xuất hiện cùng nhau và có những tương tác gần gũi. Thậm chí, trong concert tối 13/9, hai nghệ sĩ còn được đề cử hạng mục The Best OTP (Cặp đôi được yêu thích nhất).

Trước đó, LyHan xuất hiện tại mini-concert ra mắt E.P Unfrozen của Han Sara. Trên sân khấu giao lưu cuối chương trình, LyHan còn thể hiện tình cảm thân thiết.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, động thái của Han Sara và LyHan khiến khán giả cho rằng mối quan hệ giữa họ đang rạn nứt. Cụ thể, trong phần giao lưu tại concert, khi cùng được mời lên sân khấu, Han Sara bị cho là né tránh đồng nghiệp.

Cả hai đứng rất xa nhau dù đang tranh cử ở hạng mục Cặp đôi được yêu thích nhất, tạo nên bầu không khí ngượng ngùng. Thậm chí, nhiều khán giả còn ghi lại khoảnh khắc LyHan lúng túng khi đứng một mình.

LyHan và Han Sara thân thiết tại Em xinh "say hi". Ảnh: BTC

Đến chiều 15/9, người hâm mộ phát hiện LyHan đã bỏ theo dõi Han Sara trên Instagram. Một số ý kiến cho rằng công ty quản lý yêu cầu Han Sara hạn chế tương tác với đồng nghiệp. Trước tranh cãi, quản lý nữ ca sĩ phản hồi: “Công ty không cấm đoán ai chơi với ai hết. Đừng lo lắng".

Hiện tại, Han Sara và LyHan chưa trực tiếp lên tiếng về những tin đồn trên.