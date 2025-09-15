LyHan và Han Sara gây bàn tán

LyHan và Han Sara vốn có mối quan hệ thân thiết tại Em xinh "say hi". Cả hai thường xuất hiện cùng nhau và có những tương tác gần gũi. Thậm chí, trong concert tối 13/9, hai nghệ sĩ còn được đề cử hạng mục The Best OTP (Cặp đôi được yêu thích nhất).
Trước đó, LyHan xuất hiện tại mini-concert ra mắt E.P Unfrozen của Han Sara. Trên sân khấu giao lưu cuối chương trình, LyHan còn thể hiện tình cảm thân thiết.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, động thái của Han Sara và LyHan khiến khán giả cho rằng mối quan hệ giữa họ đang rạn nứt. Cụ thể, trong phần giao lưu tại concert, khi cùng được mời lên sân khấu, Han Sara bị cho là né tránh đồng nghiệp.
Cả hai đứng rất xa nhau dù đang tranh cử ở hạng mục Cặp đôi được yêu thích nhất, tạo nên bầu không khí ngượng ngùng. Thậm chí, nhiều khán giả còn ghi lại khoảnh khắc LyHan lúng túng khi đứng một mình.
|
LyHan và Han Sara thân thiết tại Em xinh "say hi". Ảnh: BTC
Đến chiều 15/9, người hâm mộ phát hiện LyHan đã bỏ theo dõi Han Sara trên Instagram. Một số ý kiến cho rằng công ty quản lý yêu cầu Han Sara hạn chế tương tác với đồng nghiệp. Trước tranh cãi, quản lý nữ ca sĩ phản hồi: “Công ty không cấm đoán ai chơi với ai hết. Đừng lo lắng".
Hiện tại, Han Sara và LyHan chưa trực tiếp lên tiếng về những tin đồn trên.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.