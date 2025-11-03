Lý Liên Kiệt đáp trả

Lý Liên Kiệt gần đây khỏe mạnh, trẻ trung hơn trước, làm dấy lên tin đồn đã phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Mới đây, ông đã đăng video phủ nhận thông tin này.

Theo HK01, nhiều năm qua, Lý Liên Kiệt liên tục gặp vấn đề về sức khỏe do bệnh lý tuyến giáp. Từ đó, mạng xã hội nhiều lần xuất hiện tin đồn ông lâm bệnh nặng, thậm chí qua đời. Tháng 8 năm nay, nam diễn viên từng công khai hình ảnh nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Tuy nhiên, sau thời gian điều trị và nghỉ ngơi, sức khỏe của ông đã cải thiện rõ rệt. Các hình ảnh và video gần đây cho thấy Lý Liên Kiệt tươi tắn, phong độ hơn trước. Chính sự thay đổi này đã làm dấy lên những suy đoán rằng ông phẫu thuật cấy ghép nội tạng, khiến ngoại hình trở nên trẻ trung.

Ngày 2/11, Lý Liên Kiệt đã đăng tải một đoạn video, được cho là đáp trả những tin đồn trên. Trong video, ông cởi trần, biểu diễn các động tác võ thuật và nhảy xuống hồ bơi, qua đó cho thấy không hề có vết sẹo phẫu thuật như lời đồn.

Hình ảnh mới nhất của Lý Liên Kiệt. Ảnh: Xiaohongshu.

Ngoài ra, Lý Liên Kiệt nói cuối video: “Lời người thật đáng sợ. Sống trong thời đại này cần có chính kiến và sự phân tích riêng. Đừng để dư luận dẫn dắt. Tôi không quen biết người bạn bị nhắc tới, nhưng mong mọi người đừng dùng nỗi bất hạnh của người khác để thêu dệt tin đồn. Hãy sống khỏe mạnh và có tư duy độc lập”.

Nhiều người cho rằng, “người bạn” mà Lý Liên Kiệt nhắc đến có thể là võ tăng Thiếu Lâm có pháp danh Diên Hằng, người được mệnh danh là “nhà sư Thiếu Lâm điển trai nhất”. Diên Hằng qua đời năm 2024 trong một vụ tai nạn giao thông khi mới 21 tuổi. Đây là người mà mạng xã hội đồn đoán đã cho Lý Liên Kiệt một phần nội tạng để phẫu thuật.

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Từng 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia Trung Quốc ở bộ môn wushu, ông lấn sân điện ảnh với Thiếu Lâm Tự (1982) và nhanh chóng trở thành biểu tượng.

Ngoài nghệ thuật, Lý Liên Kiệt tích cực hoạt động xã hội, sáng lập Quỹ One Foundation sau khi trải qua trận sóng thần 2004, đóng góp cho công tác cứu trợ thiên tai và chăm sóc trẻ em.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Lý Liên Kiệt tiết lộ từng có giai đoạn rơi vào trạng thái giống tự kỷ: sợ hãi đám đông, hạn chế giao tiếp và thu mình trong thế giới riêng. Ông lý giải điều này xuất phát từ việc nổi tiếng quá sớm, luôn bị công chúng vây quanh, khiến ông cảm thấy mệt mỏi.