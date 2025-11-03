Diddy làm tại phòng giặt ủi trong tù

Diddy xuất hiện vui vẻ trong loạt ảnh chụp tại trại giam FCI Fort Dix (Mỹ). Anh hiện làm việc tại phòng giặt ủi, được cho là đang dần thích nghi với cuộc sống trong trại.

Theo Page Six, nam rapper Diddy mới đây đã xuất hiện trong loạt ảnh chụp tại trại giam liên bang FCI Fort Dix (bang New Jersey, Mỹ), nơi anh đang thụ án. Bất chấp bản án hơn bốn năm tù, Diddy vẫn xuất hiện với vẻ ngoài thoải mái, tươi cười bên các bạn tù.

Theo hình ảnh, Diddy mặc bộ đồ thể thao xám, áo khoác xanh và mũ len đồng màu, râu tóc bạc trắng. Anh được ghi lại đang trò chuyện, bắt tay và cười đùa với một nhóm phạm nhân khác trong sân trại. Một số nhân chứng cho biết Diddy dường như đang giữ tinh thần tốt, không còn tỏ ra buồn bã hay chống đối.

Trước đó, theo Mirror, Diddy đã được chuyển từ Trung tâm giam giữ Brooklyn (MDC) đến Fort Dix - một trại có điều kiện sống tốt hơn, theo đề nghị của luật sư nhằm giúp anh tiếp cận các chương trình cai nghiện và được gia đình thăm gặp thuận tiện hơn.

Tại đây, ngôi sao nhạc rap đã nhận công việc trong phòng giặt ủi, chịu trách nhiệm giặt và sấy quần áo cho các tù nhân khác. Giới truyền thông Mỹ nhận định đây là “cú sốc lớn” với một người từng quen được phục vụ, nhưng đồng thời cho thấy Diddy đang nỗ lực thích nghi và cải tạo tích cực.

Hình ảnh mới nhất của Diddy trong tù. Ảnh: TMZ.

Nguồn tin thân cận cho biết trước khi chuyển trại, Diddy từng gặp sự cố bị kề dao vào cổ khi đang ngủ, song không bị thương. Bạn thân của anh, nhà sản xuất Charlucci Finney, tiết lộ rằng vụ việc có thể là hành động đe dọa, bởi trong thế giới tù nhân, tội phạm tình dục thường bị xem là đáng khinh.

Diddy bị kết án hơn 4 năm tù giam về các tội danh liên quan tới hành vi môi giới mại dâm. Theo Cục Nhà tù Liên bang Mỹ, ông trùm nhạc rap dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 8/5/2028. Ngoài bản án 50 tháng tù, Diddy còn phải chịu 5 năm quản chế và nộp phạt 500.000 USD .

Trước đó, bồi thẩm đoàn đã tuyên Diddy hai tội danh vận chuyển người để tham gia hoạt động mại dâm. Chủ nhân hit I’ll Be Missing You được tuyên trắng án đối với các cáo buộc nghiêm trọng hơn như tội phạm có tổ chức và buôn bán tình dục. Song, bản án này khiến nhiều người, trong đó có các nạn nhân, không hài lòng. Phía công tố cho rằng Diddy “không hối cải” và xứng đáng phải chịu bản án nặng.