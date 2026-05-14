Lý do VinFast ra giá 530 triệu USD để chuyển nhượng mảng sản xuất trong nước

Đơn vị tư vấn định giá vốn chủ sở hữu VFTP khoảng 106 triệu USD do có khoản nợ 3,3 tỷ USD, thấp hơn mức giá chuyển nhượng 530 triệu USD dự kiến.

VinFast chuyển nhượng mảng sản xuất tại Việt Nam với mức giá 530 triệu USD. Ảnh: VinFast.

Theo kế hoạch tái cấu trúc mới công bố, hãng xe điện VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) - là doanh nghiệp sau chia tách, phụ trách mảng sản xuất tại Việt Nam, cho một nhóm nhà đầu tư có sự tham gia thiểu số của ông Phạm Nhật Vượng. Mức giá chuyển nhượng dự kiến là 13.309,6 tỷ đồng , tương đương 530 triệu USD quy đổi.

Hãng xe điện Việt Nam sau đó sẽ thành lập thêm một pháp nhân mới, mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN), phụ trách quản lý mảng nghiên cứu sản phẩm, bán hàng và một số tài sản tách ra từ VFTP.

Theo tài liệu gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast lý giải mức giá 530 triệu USD được các bên thỏa thuận dựa trên giá trị sổ sách của tài sản thuần hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam phân bổ cho VFTP tính đến ngày 31/3/2026.

Để đảm bảo tính khách quan, VinFast đã đệ trình kèm báo cáo của Grant Thornton với tư cách là đơn vị tư vấn tài chính độc lập. Đơn vị này sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để định giá VFTP. Phương pháp này dựa trên việc dự báo doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai rồi quy đổi về giá trị hiện tại.

Trong mô hình định giá, Grant Thornton cho biết giả định quan trọng nhất là tăng trưởng doanh số xe điện và xe máy điện của VinFast trong giai đoạn 2026-2030. Ban lãnh đạo công ty kỳ vọng VinFast sẽ bán khoảng 1,36 triệu ôtô điện và hơn 2 triệu xe máy điện trong vòng 5 năm tới, chủ yếu tại Việt Nam, Đông Nam Á và các thị trường quốc tế khác.

Tuy nhiên, Grant Thornton cũng lưu ý các dự báo này còn phụ thuộc vào tốc độ phổ cập xe điện, hạ tầng trạm sạc, cạnh tranh trên thị trường, chính sách quản lý và nhu cầu tiêu dùng thực tế.

Theo dự báo của Grant Thornton, biên lợi nhuận gộp dự kiến của VFTP sẽ ở mức âm 8,6% trong giai đoạn 2026-2027 và sẽ chuyển sang dương 1% vào năm 2030.

DỰ BÁO BIÊN LỢI NHUẬN GỘP CỦA VFTP GIAI ĐOẠN 2026-2030 Nguồn: Grant Thornton. Nhãn 2026 2027 2028 2029 2030 Biên lợi nhuận gộp % -8.6 -8.6 -3.6 -1.4 1

Grant Thornton cho rằng hiệu quả tài chính của VFTP phụ thuộc vào việc nhà máy đạt được công suất cao hơn trong tương lai. Dự báo đến năm 2030, công suất sử dụng của mảng ôtô điện sẽ lên khoảng 91%, còn xe máy điện đạt 100%.

Một yếu tố đáng chú ý khác trong định giá là hợp đồng hợp tác bất động sản giữa VFTP và Saigon Glory tại dự án khu tứ giác Bến Thành (TP.HCM). Theo thỏa thuận này, VFTP có thể đầu tư tối đa 20.700 tỷ đồng và được hưởng 90% lợi nhuận từ dự án, với mức lợi nhuận cam kết tối thiểu hơn 20.814 tỷ đồng .

Kết quả định giá cho thấy giá trị vốn chủ sở hữu của VFTP dao động từ 36 triệu USD đến 609 triệu USD , tương đương khoảng 901- 15.298 tỷ đồng quy đổi. Trong đó, mức định giá trung bình khoảng 106 triệu USD .

Mức định giá này được xác định trên cơ sở cộng giá trị hoạt động sản xuất và giá trị hợp đồng hợp tác, sau đó cộng thêm 31 triệu USD tiền và các khoản tương đương tiền cùng 246 triệu USD điều chỉnh khác, đồng thời khấu trừ gần 2,5 tỷ USD nợ vay chịu lãi và 831 triệu USD nghĩa vụ nợ thuê tài sản.

Các cấu phần hình thành giá trị doanh nghiệp Giá trị ước tính (Mức trung bình) Định giá mảng sản xuất cốt lõi 2,575 tỷ USD Hợp đồng hợp tác đầu tư (Saigon Glory) 560 triệu USD Tiền mặt và các khoản điều chỉnh khác 277 triệu USD Trừ: Nợ vay tài chính ( 2,476 tỷ USD ) Trừ: Nợ thuê tài chính ( 831 triệu USD ) Giá trị vốn chủ sở hữu 106 triệu USD

Grant Thornton cũng cho biết định giá biến động mạnh do các giả định về sản lượng bán xe, biên lợi nhuận, chi phí vốn và lãi suất.

Dù vậy, công ty tư vấn kết luận mức giá chuyển nhượng khoảng 530 triệu USD là “hợp lý về mặt tài chính” và không gây thiệt hại cho cổ đông thiểu số, bởi giá bán được xây dựng dựa trên giá trị sổ sách tài sản sau tái cấu trúc và quá trình đàm phán giữa các bên.