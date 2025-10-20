Lý do không vào được Canva

Amazon Web Services (AWS) đang gặp sự cố nghiêm trọng, làm sập nhiều dịch vụ trực tuyến, bao gồm Canva, Alexa, Snapchat và Fortnite.

Canva là một trong những "nạn nhân" của vụ sập AWS. Ảnh: Reuters.

Chiều 20/10 (giờ Hà Nội), hệ thống theo dõi của AWS báo cáo nhiều dịch vụ đang gặp vấn đề vận hành. Công ty cho biết đang "điều tra tỷ lệ lỗi và độ trễ tăng cao đối với nhiều dịch vụ AWS tại Khu vực US-EAST-1". Sự cố cũng tác động đến nhiều thị trường khác trên toàn cầu.

Người dùng trên Reddit cho biết trợ lý thông minh Alexa đã ngừng hoạt động. Alexa ngưng phản hồi truy vấn hoặc hoàn thành yêu cầu. Tác vụ đặt trước như báo thức cũng không hoạt động như đã định.

Sự cố AWS dường như cũng ảnh hưởng đến các nền tảng đám mây khác. Perplexity, Airtable và ứng dụng McDonalds đều gián đoạn. Hiện chưa rõ nguyên nhân sự cố. Thời điểm khôi phục dịch vụ vẫn còn bỏ ngỏ. Trên Downdetector, lượng báo lỗi cho hàng chục nền tảng tăng đột biến cùng thời điểm. Những đơn vị này đều thuê đám mây Amazon.

Hàng trăm nền tảng thuê đám mây AWS đều bị gián đoạn. Ảnh: DownDetector.

"Perplexity hiện đã ngừng hoạt động. Nguyên nhân gốc rễ là sự cố AWS. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục", CEO Perplexity, Aravind Srinivas, viết trên X.

Bảng điều khiển AWS lần đầu báo cáo các vấn đề tại Khu vực US-EAST-1 lúc 3:11 sáng (giờ ET). “Chúng tôi đang tích cực làm việc để giảm thiểu sự cố và tìm hiểu nguyên nhân. Công ty sẽ cung cấp thông tin mới trong 45 phút, hoặc sớm hơn", Amazon cho biết trong báo cáo lúc 16h (giờ Hà Nội).

Khu vực US-East-1 của AWS từng gây ra gián đoạn diện rộng vào các năm 2020, 2021 và 2023. Các sự cố trước đây đã khiến nhiều trang web và nền tảng ngoại tuyến trong vài giờ.

Việc gián đoạn của AWS chưa thể hiện ảnh hưởng quá nhiều đến các dịch vụ người dùng Việt Nam hay sử dụng hay doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, số ít nền tảng gặp vấn đề cũng tác động đến nhiều người.

"Canva sập 2 giờ rồi vẫn chưa thể khôi phục. Tôi gần như chẳng làm được gì, công việc gián đoạn hoàn toàn", Phạm Chi, nhân viên phụ trách trang mạng xã hội của một doanh nghiệp tại TP.HCM chia sẻ. Người dùng này sử dụng Canva như giải pháp trình bày, thiết kế chính. Tuy nhiên, ứng dụng này gián đoạn trong chiều 20/10 do sự cố ở AWS.