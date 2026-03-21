Mini LED của Sony khác gì đối thủ?

Nhà sản xuất Nhật Bản thể hiện kinh nghiệm lâu năm trong việc xử lý hình ảnh trên TV MiniLED thay vì chạy đua thông số.

Mở rộng OLED song song cùng MiniLED là xu hướng chung của thị trường TV toàn cầu 2 năm qua. Trong đó, giải pháp thứ 2 thể hiện sự đa dạng hơn về lựa chọn, có thể cung cấp thêm những mẫu mã siêu lớn, phục vụ nhu cầu home-cinema đang tăng lên. Sony có cách tiếp cận mới ở phân khúc này, sau khi tái định vị toàn dải sản phẩm dưới tên gọi Bravia gồm các model được đánh số 3,5,7,8,9.

Trong đó, Bravia 5 là sản phẩm chiến lược tiếp cận phân khúc TV kích thước siêu lớn với giá dễ tiếp cận hơn những model cao hơn, cân bằng giữa chất lượng và không gian hiển thị. Dù không phải hãng độc quyền giải pháp MiniLED, Sony vẫn có lợi thế ở con chip xử lý và thuật toán thông minh, kiểm soát các vùng làm mờ hiệu quả. Đây là điểm tạo ra sự khác biệt của hãng TV lâu năm, giàu kinh nghiệm với nhãn hiệu mới nổi.

Cách tiếp cận khác

Nâng cấp đáng kể của Bravia 5 với X90L là chuyển từ đèn nền full-array sang Mini LED. Giải pháp mới mang tính cân bằng so với OLED, vốn đạt tương phản tuyệt đối nhưng hạn chế về độ sáng và sự ổn định dài lâu. Các bóng LED siêu nhỏ tạo ra những vùng điều khiển cục bộ, tăng cường biên độ đáp ứng về mức sáng.

Trong cuộc đua này, TCL với model C8K hay Hisense 100UX quảng cáo có hàng nghìn đến chục nghìn vùng kiểm soát cùng độ sáng vượt trội. Đây cũng là yếu tố được các hãng Trung Quốc đưa ra so sánh với thương hiệu lâu đời hơn.

Bravia 5 có chất lượng hiển thị tốt, dù không chạy đua về lượng vùng làm mờ cục bộ.

Tuy nhiên, phần cứng chỉ là điều kiện cần. Yếu tố còn lại nằm ở bộ điều khiển và thuật toán xử lý. Sony có XR Backlight Master Drive, vốn chỉ có trên Z9K (sau này là Bravia 9) flagship. Cơ chế của nó không chỉ dừng ở bật tắt các vùng sáng nhỏ. Bộ điều khiển có thể điều phối dòng điện đến từng nhóm Mini LED với mức chính xác và tốc độ cực cao, giảm trễ pha giữa vật thể di chuyển và vùng đèn.

Đây là điểm mà ít người nhắc đến bởi Mini LED chưa quá phổ biến. Với thế hệ đầu của công nghệ này hoặc ở những dòng TV giá rẻ, khán giả có thể dễ dàng nhận ra các vùng bật tắt của đèn nền phía sau khi xem các nội dung tốc độ cao như bóng đá, đua xe.

Hiện tượng này xuất phát từ việc vi xử lý ghi nhận chuyển động trên màn hình, nhưng bóng LED siêu nhỏ lại phản ứng chậm hơn. Từ đó, các vùng làm mờ cục bộ đem lại cảm giác “đuổi theo” chủ thể.

Do đó, trải nghiệm xem còn tệ hơn cả TV LED full-array truyền thống khi người xem bị phân tâm và mắt phải liên tục điều tiết bởi các vùng sáng tối dịch chuyển. Với dòng màn hình siêu lớn như chiếc Bravia 5 98 inch, nếu không xử lý đủ tốt, điểm yếu này sẽ càng lộ rõ.

Sony xử lý hiệu quả hiện tượng blooming trên các dòng MiniLED cỡ lớn.

Sony tạo khác biệt nhờ việc có hàng chục năm kinh nghiệm làm TV. Hãng không cố gắng thiết lập vùng bao ánh sáng quá sát với chủ thể. Mẫu Bravia 5 được cho phép một vùng blooming có tính toán xung quanh các chi tiết nhỏ, di chuyển nhanh. Nhờ vậy, bộ xử lý và màn hình có đủ thời gian xử lý. Trong khi đó những nhà sản xuất ít kinh nghiệm luôn cố “đè” vùng tối cực đoan.

Gần đây, một số trận Ngoại hạng Anh được phát sóng với chuẩn 4K tại Việt Nam. Một mẫu Mini LED có thuật toán xử lý hiệu quả tạo ra khác biệt rõ nét với phần còn lại.

Lợi thế hệ sinh thái

Tương tự với bộ xử lý hình ảnh. Kích thước 98 inch tạo áp lực lớn lên con chip chịu trách nhiệm nội suy độ phân giải lên mức cao hơn, từ các mức thấp hơn lên mức 4K. Giải pháp của Sony là tìm cách phân tích nội dung, xem phần nào được người xem chú ý để tối ưu trước.

Ngoài ra, thuật toán từ nhà sản xuất này cũng đi theo hướng khử nhiễu và tái tạo kết cấu thay vì quá cố gắng tăng nét. Điều này đủ để đưa các nội dung truyền hình, YouTube trở nên sạch sẽ, ít gây rối mắt trên màn hình lớn.

TV được cài sẵn nhiều profile màu cho các loại nội dung.

So với các đối thủ, Sony còn có lợi thế hệ sinh thái. Họ nắm hệ console PlayStation và Sony Pictures. Qua đó, các TV của hãng, không chỉ chiếc Bravia 5, có những thiết lập độc quyền để tối ưu cho những loại nội dung này. Sản phẩm tự chuyển qua chế độ Game khi gắn với PS5, giảm độ trễ Input Lag và cân chỉnh màu sắc, HDR tối ưu với cảnh trong trò chơi.

Sản phẩm cũng có sẵn các tùy chọn thiết lập để xem Netflix hoặc phim điện ảnh sát với ý đồ đạo diễn. Tùy chọn đưa không gian màu phù hợp, hạn chế bổ sung khung hình để giữ motion blur gần với mắt người.

Bravia 5 dành cho ai?

Bravia 5 hiện có giá khoảng 130 triệu đồng.

Sự xuất hiện của Bravia 5 bản 98 inch tăng sức cạnh tranh của Sony. Với giá tại các chương trình khuyến mãi ở mức gần 130 triệu đồng, vẫn cao so với thu nhập của phần lớn khách hàng. Tuy nhiên, nó đã rẻ hơn nhiều các mẫu flagship của hãng Nhật Bản, thường trên 200 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Samsung bán mẫu QA100 cùng kích thước, chạy TizenOS và có hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, TV của hãng này không hỗ trợ Dolby Vision, ít tối ưu với phần lớn nội dung chất lượng cao trên các kho phim trực tuyến.

Ngoài ra, mẫu Hisense ULED 100U7Q cũng là một đối thủ của Bravia 5 ở nhiều thị trường. Model nói trên có những điểm hơn về thông số như 1.500-3.000 vùng làm mờ cục bộ và tốc độ làm tươi 165 Hz. Đổi lại, hãng Nhật Bản có lợi thế thuật toán xử lý dễ chịu thông minh hơn, nhiều lựa chọn hơn về mặt kích thước. Sony cũng vượt trội về thương hiệu và mức độ tin tưởng đối với sản phẩm ở thị trường Việt Nam.