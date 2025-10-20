Con số chứng tỏ Mbeumo là thứ MU tìm kiếm bấy lâu

Giàu năng lượng, biết tận dụng cơ hội và khả năng xoay chuyển trận đấu, Bryan Mbeumo đang từng bước khẳng định vị trí trong đội hình xuất phát của MU ngay trong mùa giải đầu tiên.

Khởi đầu mùa giải 2025/26 của MU cho đến lúc này vẫn chưa đạt kỳ vọng, một phần do lịch thi đấu 5 trận đầu tiên được đánh giá là khó bậc nhất trong số các đội bóng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Bên cạnh đó, các tân binh đắt giá cũng không có những màn khởi đầu bùng nổ tại sân Old Trafford như kỳ vọng.

Tuy nhiên, nếu có bất kỳ cầu thủ nào có thể tự tin tuyên bố là chủ chốt trong đội hình xuất phát của Ruben Amorim, thì đó chính là Bryan Mbeumo.

Nguồn năng lượng bất tận

Tối 19/10, cầu thủ chạy cánh 26 tuổi chỉ mất 62 giây để mở tỷ số trận đấu, góp phần vào chiến thắng 2-1 của "Quỷ đỏ" ngay tại Anfield.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất ở Mbeumo không nằm ở bàn thắng hay kiến tạo, mà ở thái độ và tinh thần thi đấu. Suốt 90 phút, anh không ngừng chạy chỗ, pressing, tạo áp lực lên hàng thủ đối phương. Những pha bứt tốc dũng mãnh, những lần cầm bóng đột phá từ cánh phải khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh một cầu thủ luôn sẵn sàng cháy hết mình vì tập thể.

Mỗi lần chạm bóng của cựu cầu thủ Brentford đều mang đến tốc độ, năng lượng và niềm tin - những yếu tố tưởng chừng xa xỉ tại Old Trafford suốt thời gian qua.

Mbeumo, với tốc độ và bản năng dứt điểm, là mũi nhọn xuyên phá. Kết hợp cùng Cunha và Mount, họ có sự linh hoạt và tính tổ chức mà người hâm mộ "Quỷ đỏ" đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Không chỉ biết tấn công nhanh, bộ ba này còn có khả năng “nuôi bóng”, kiểm soát thời gian và nhịp độ - điều mà Liverpool thậm chí không thể làm nổi ở sân nhà. Theo thống kê, ở Ngoại hạng Anh mùa trước, cầu thủ người Cameroon có đến 891 lần di chuyển không bóng, chỉ đứng sau duy nhất hậu vệ cánh Daniel Munoz của Crystal Palace (959 lần).

Trong số 891 lần chạy, có đến 418 lần là những pha chạy sau lưng hàng phòng ngự đối phương - con số đứng đầu trong số toàn bộ những cầu thủ tấn công thương hạng ở giải đấu hàng nước Anh.

Thống kê những pha chạy chỗ sau lưng hàng phòng ngự đối thủ của Mbeumo mùa này. Ảnh: Opta.

Những con số này nói lên một điều rằng Mbeumo dành rất nhiều thời gian để tìm cách châm ngòi cho những đường chuyền vượt qua hàng phòng ngự đối phương. Nói cách khác, tốc độ, sức mạnh và nền tảng kỹ thuật đã được chân sút 26 tuổi tận dụng tối đa để chuẩn bị từ trước khi bóng đến chân.

Đặt Mbeumo cạnh Antony, sự khác biệt càng trở nên lớn hơn. MU từng bỏ ra hơn 80 triệu bảng để đưa Antony về từ Ajax với kỳ vọng biến anh thành ngòi nổ chủ lực. Nhưng những gì cầu thủ người Brazil để lại chủ yếu là các pha xử lý rườm rà, những cú sút xa vô hại và hiệu suất kém cỏi. Sau hơn hai mùa giải, anh chưa bao giờ chứng tỏ mình xứng đáng với mức giá ấy.

Trong khi đó, Mbeumo - chỉ tốn một khoản phí khiêm tốn - ngay lập tức mang đến những tác động cụ thể: pressing không ngừng, di chuyển thông minh, và quan trọng nhất là biết cách tạo ra sự khác biệt. Một pha bứt tốc của anh thay đổi cả trận đấu, điều mà Antony chưa từng làm được dù có hàng chục cơ hội ra sân.

Ngòi nổ nguy hiểm

Tốc độ không phải đóng góp đáng kể của cầu thủ người Cameroon tại MU. Chỉ có Erling Haaland (21) sở hữu nhiều cú sút hơn Mbeumo ở Ngoại hạng Anh mùa này. Bên cạnh đó, tiền đạo 26 tuổi cũng đã tạo ra 9 cơ hội cho đồng đội, thành tích đứng thứ 8 của giải đấu.

Chỉ có Erling Haaland (21) sở hữu nhiều cú sút hơn Mbeumo ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Opta.

Quan trọng hơn, Mbeumo phác họa một gương mặt mới của "Quỷ đỏ": mạnh mẽ, trực diện và đầy cảm hứng. Trong trận gặp Chelsea, 45 phút đầu tiên trên sân Old Trafford mang dáng dấp của thứ bóng đá mà các CĐV khát khao bấy lâu - pressing rát, tấn công dồn dập và sẵn sàng bẻ gãy đối thủ ngay từ đầu trận.

Người khởi nguồn cho sự bùng nổ ấy chính là Mbeumo. Pha bứt tốc táo bạo của anh buộc Robert Sanchez phải phạm lỗi dẫn tới tấm thẻ đỏ chỉ sau 5 phút. Từ khoảnh khắc ấy, cục diện trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía “Quỷ đỏ”. Mbeumo không ghi bàn, nhưng lại tạo ra một bước ngoặt chiến thuật, thứ mà MU thiếu hụt trong nhiều năm.

Trong nhiều mùa giải, MU quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes. Nhưng sự xuất hiện của Mbeumo mở ra kịch bản mới: “Quỷ đỏ” có thể sở hữu song trục sáng tạo.

Fernandes thiên về nhãn quan, điều phối, còn Mbeumo mang đến tốc độ, sự cơ động và khả năng khai thác khoảng trống. Một người giữ nhịp, một người bùng nổ - sự bổ trợ này hứa hẹn giúp hàng công MU đa dạng hơn, thay vì trông chờ vào duy nhất Fernandes.

Đáng chú ý, Mbeumo 26 tuổi - đúng bằng tuổi Fernandes khi anh gia nhập MU năm 2020. Nếu Fernandes cần một đối tác để chia sẻ gánh nặng sáng tạo, Mbeumo xuất hiện đúng lúc để gánh vác. Sự kết hợp ấy có thể trở thành xương sống của hàng công Amorim.

Tại Brentford, Mbeumo đã có một dàn "vệ tinh" hỗ trợ xuất sắc. Mbeumo và Wissa đã đóng góp tổng cộng đến 80 bàn thắng chỉ trong hai mùa giải thi đấu cùng nhau.

Bên cạnh việc ghi 20 bàn thắng trong mùa giải vừa qua, Mbeumo còn có 7 pha kiến ​​tạo, trong khi Wissa bám sát phía sau với 19 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo. Cặp đôi này cũng rất thân thiết ngoài sân cỏ, khi chuyển đến sống cạnh nhau.

Thành tích ấn tượng của Mbeumo trong mùa giải trước. Ảnh: Opta.

Về lý thuyết, Benjamin Sesko cũng là một tiền đạo có nhiều điểm tương đồng với Wissa. Theo dữ liệu theo dõi từ SkillCorner, chân sút người Slovenia được xếp hạng cao trong số các tiền đạo tại châu Âu về những pha chạy chỗ lùi sâu và chạy chỗ hỗ trợ người cầm bóng.

Điều này là một gợi ý đáng chú ý khi anh có thể cung cấp cho Mbeumo một nền tảng cho các pha phối hợp ngắn và cực kỳ linh hoạt.

Đặc biệt hơn, Sesko còn tỏ ra phù hợp với yêu cầu từ HLV Amorim với những pha di chuyển làm căng hàng phòng ngự và mở ra không gian cho hai số 10 ở sau.

Vẫn còn những dấu hỏi liệu Mbeumo có thể tái hiện thành tích ghi bàn ấn tượng như mùa giải trước hay không. Tuy nhiên, dữ liệu cơ bản đã phản ánh một cầu thủ đang cải thiện hiệu suất của hàng công MU một cách thầm lặng nhưng hiệu quả.

Đó chính xác là những gì mà Amorim đã kỳ vọng về cầu thủ người Cameroon khi mang anh về sân Old Trafford.