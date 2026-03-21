Nhà phát triển game bật khóc sau 4 năm trắng tay.

  • Thứ bảy, 21/3/2026 18:34 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Nhà phát triển Cakez đã bật khóc ngay trên sóng trực tiếp khi chứng kiến tựa game đầu tay "Tangy TD" bất ngờ đạt doanh thu 250.000 USD chỉ sau một tuần phát hành.

Nhà phát triển Cakez bày tỏ sự xúc động ngay trên sóng livestream khi gặt hát "quả ngọt" sau 4 năm. Ảnh: Cakez.

Nhà phát triển game độc lập (indie) với biệt danh "Cakez" vừa gây bão mạng xã hội khi ghi lại khoảnh khắc xúc động trước thành công tài chính ngoài mong đợi.

Tựa game đầu tay mang tên "Tangy TD" của anh đã thu về hơn 250.000 USD chỉ trong 7 ngày đầu tiên có mặt trên nền tảng Steam. Đây là thành quả sau 4 năm làm việc miệt mài và tự thân vận động của một người cha đang nuôi con nhỏ.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Cakez không giấu được sự bàng hoàng khi nhìn vào bảng doanh số trên Steam. Anh liên tục lấy tay che mặt và nức nở trước con số hiển thị trên màn hình.

Sau khi trừ đi các khoản phí của nền tảng và thuế, số tiền thực nhận vẫn lên tới gần 200.000 USD. Đây là một con số khổng lồ đối với một dự án cá nhân không có sự hỗ trợ từ các nhà phát hành lớn.

“Tôi thực sự cảm thấy mình không xứng đáng với điều này”, Cakez nghẹn ngào chia sẻ trong đoạn video lan truyền trên YouTube và Reddit.

Anh giải thích rằng bản thân chỉ hy vọng trò chơi bán đủ để chi trả các hóa đơn cơ bản và nuôi sống gia đình. Sự ủng hộ quá lớn từ cộng đồng khiến anh cảm thấy choáng ngợp và biết ơn sâu sắc.

Tangy TD là kết quả của một quá trình lao động khắc nghiệt. Cakez đã dành 4 năm để xây dựng trò chơi này từ con số không. Thay vì sử dụng các bộ công cụ phổ biến như Unity hay Unreal Engine, anh tự viết mã nguồn bằng ngôn ngữ C++. Điều này đòi hỏi kỹ năng lập trình cực cao và sự kiên trì bền bỉ.

Trò chơi kết hợp giữa thể loại thủ trụ (tower defend) truyền thống với hệ thống cây kỹ năng phức tạp lấy cảm hứng từ các tựa game nhập vai nổi tiếng.

Thành công của game một phần đến từ sức ảnh hưởng của MoistCr1TiKaL. Ảnh: MoistCr1TiKaL/YouTube.

Thành công của Tangy TD là sự tổng hòa giữa nỗ lực cá nhân và sự ủng hộ cuồng nhiệt từ cộng đồng. Trong suốt 4 năm, Cakez đã xây dựng niềm tin bằng cách thường xuyên chia sẻ quá trình phát triển thông qua các video nhật ký trên YouTube. Sự chân thành này giúp anh sở hữu một lượng người hâm mộ trung thành, những người đã theo chân anh từ những ngày đầu gian khó cho đến khi sản phẩm hoàn thiện.

Đặc biệt, sức bật của trò chơi còn đến từ "cú hích" mang tên "MoistCr1TiKaL" - một trong những nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Sau khi streamer trải nghiệm và dành nhiều lời khen cho lối chơi cũng như tâm huyết của Cakez trên sóng trực tiếp, hàng vạn người xem đã ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào dự án.

Sức mạnh từ tệp khán giả trung thành của MoistCr1TiKaL không chỉ mang lại doanh thu đột phá mà còn đưa Tangy TD trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau một đêm.

Hiện tại, Tangy TD đang nhận được đánh giá "Rất tích cực" trên Steam với hơn 90% ý kiến khen ngợi. Người chơi đánh giá cao sự cân bằng trong game và chiều sâu của các chiến thuật. Thành công này giúp gia đình Cakez thoát khỏi áp lực tài chính và có thể tập trung hoàn thiện trò chơi trong tương lai.

Việt Anh

Game YouTube Tangy TD Game Phát triển Xúc động Steam Indie Unreal Engine Unity Tower

