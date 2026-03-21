‘ONUS, HanaGold đang bị kiểm tra’

Thông tin ban đầu về việc gián đoạn hoạt động của ONUS, HanaGold được phía đối tác kỹ thuật HVA cung cấp trên website.

Lỗi không thể đăng nhập app ONUS.

Vụ việc nền tảng tiền số ONUS không thể truy cập đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư. Nhiều khách hàng của ứng dụng này hiện không thể tiếp cận được tài sản của mình, gây ra tâm lý hoang mang, lo mất tiền. Về vấn đề này, HVA, công ty có quan hệ mật thiết với ONUS vừa đưa ra thông báo trên website chính thức.

Khi người dùng truy cập ứng dụng, phía đội ngũ kỹ thuật cho biết cơ quan chức năng đang kiểm tra các sản phẩm trong hệ thống.

“Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, cơ quan chức năng đang kiểm tra tại một số đơn vị liên quan ONUS, HanaGold… tại nhiều tỉnh thành. Trong quá trình này, nhân sự phụ trách kế toán bị tạm giữ cùng các thiết bị phục vụ vận hành (bao gồm thiết bị xác thực giao dịch) hiện tạm thời không thể sử dụng”, phía đội ngũ kỹ thuật HVA cho biết.

Điều này dẫn đến việc một số chức năng trên hệ thống bị gián đoạn, đặc biệt là các thao tác cần xác thực. Đơn vị cho biết chưa thể thực hiện đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để duyệt lệnh chi. Các hạn mức chi tự động đã đạt giới hạn và hiện không còn khả dụng. Việc xử lý yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư tạm thời bị gián đoạn.

Thông báo từ phía HVA. Ảnh: HVA.

Trong khi đó ở phía những ứng dụng liên quan, cách xử lý đang không đồng nhất. ONUS vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ lúc người dùng không thể truy cập. HanaGold cho biết họ nâng cấp kỹ thuật nên ngừng cung cấp tính năng rút tiền nhanh.

Cả hai nền tảng nói trên có quan hệ mật thiết với HVA Group. Phía HVA đã rót khoảng 40 tỷ đồng tính đến năm 2025 vào HanaGold, ra mắt các giải pháp NFT hay ATM vàng. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân là Chủ tịch HĐQT của HVA Group, đồng thời cũng giữ vai trò quan trọng (Chủ tịch) tại OnusChain.

App ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020, giữa giai đoạn nhiều người mới tham gia vào thị trường tiền số. Nền tảng đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nền tảng cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC gắn với VNĐ. Nó cũng cho phép người dùng nạp, rút chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và tiền pháp định. Giao dịch dạng này vốn nằm trong vùng xám quy định pháp luật.

Từ giải pháp stablecoin, ví, ONUS dần chuyển thành nền tảng đa chức năng với dịch vụ swap, thị trường tương lai, đòn bẩy, P2P…

Tháng 12/2021, ONUS bị hacker rao bán dữ liệu thu thập được từ nền tảng này. Tin tặc tuyên bố nắm giữ thông tin của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người dùng Việt Nam. Tổng dung lượng dữ liệu bị đánh cắp lên tới 9 TB, bao gồm họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu mã hóa và lịch sử giao dịch.