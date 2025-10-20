Nhiều lãnh đạo chủ chốt của MobiFone vào biên chế lực lượng CAND

Tám lãnh đạo chủ chốt của MobiFone chính thức được tuyển chọn vào biên chế Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, lễ công bố quyết định tuyển chọn và phong hàm cho 8 lãnh đạo chủ chốt của MobiFone diễn ra chiều 19/10 tại Hà Nội.

Chủ trì buổi lễ và trao quyết định, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định các lãnh đạo MobiFone đều là những cán bộ chủ chốt, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn tốt.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đây là vinh dự rất lớn, là bước ngoặt trong sự nghiệp công tác của mỗi cá nhân, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh của các lãnh đạo được trao quyết định cũng như tập thể cán bộ MobiFone.

Các lãnh đạo MobiFone được tuyển chọn vào lực lượng CAND gồm ông Tô Mạnh Cường, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Nhung, Thành viên HĐTV; ông Nguyễn Thành Công, Thành viên HĐTV; ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc; ông Thiềm Công Nguyên, Phó tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó tổng Giám đốc; ông Bùi Sơn Nam, Phó tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MobiFone.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, trở thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, MobiFone bước đầu đã cho thấy những bước chuyển mình nhất định, từng bước bắt nhịp với hoạt động của lực lượng vũ trang, có đóng góp bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân, nhất là việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhận định MobiFone đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực với Nghị quyết 57. Toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ MobiFone cần phấn đấu để doanh nghiệp trở thành đầu tàu trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định tuyển chọn vào lực lượng Công an và phong cấp bậc hàm cho các lãnh đạo chủ chốt MobiFone.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch HĐTV MobiFone khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên MobiFone trong đổi mới tư duy, xóa bỏ cách làm cũ, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức được chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an vào ngày 28/2.

Tại sự kiện này, lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị MobiFone xây dựng chiến lược kinh doanh có tầm nhìn, quy hoạch một cách tổng thể, bài bản hơn, phát triển, phát huy thế mạnh, lợi thế sẵn có, tranh thủ, ứng dụng thành tựu tiên tiến trên thế giới để phục vụ hoạt động kinh doanh.