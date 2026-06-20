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Thể thao World Cup 2026

Lý do Hakimi bị CĐV Scotland la ó

  • Thứ bảy, 20/6/2026 17:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Achraf Hakimi liên tục bị cổ động viên Scotland la ó mỗi khi chạm bóng, ít ngày sau khi thông tin anh sắp hầu tòa vì cáo buộc hiếp dâm được xác nhận.

Hakimi liên tục bị công kích.

Trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của Morocco trước Scotland thuộc bảng C sáng 20/6, Hakimi trở thành tâm điểm theo cách không mong muốn. Hậu vệ thuộc biên chế PSG liên tục bị các cổ động viên Scotland la ó mỗi khi chạm bóng, tạo nên bầu không khí căng thẳng xuyên suốt trận đấu.

Những tiếng huýt sáo từ các khán đài bắt đầu xuất hiện từ đầu trận và ngày càng dữ dội hơn. Cao trào đến ở phút 20 khi Hakimi thực hiện quả phạt góc, trước khi tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích sau tình huống phạm lỗi với Kieran Tierney.

Nguyên nhân xuất phát từ thông tin liên quan đến đời tư cầu thủ 27 tuổi. Ít ngày trước trận đấu, giới chức tư pháp Pháp xác nhận Hakimi sẽ phải hầu tòa với cáo buộc hiếp dâm liên quan đến vụ việc xảy ra vào tháng 2/2023.

Sự phản ứng quyết liệt từ người hâm mộ Scotland cũng được các bình luận viên truyền hình Anh chú ý. Trên sóng ITV, cựu danh thủ Ally McCoist thừa nhận bất ngờ trước bầu không khí thù địch nhắm vào Hakimi và cho rằng hậu vệ này rõ ràng trở thành mục tiêu của đám đông trên khán đài.

Trước những cáo buộc nhằm vào mình, Hakimi tiếp tục khẳng định vô tội. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X trước trận, anh tuyên bố chờ đợi phiên tòa từ rất lâu và mong muốn được trực tiếp lên tiếng để làm sáng tỏ mọi việc.

Bỏ lại những ồn ào ngoài sân cỏ, Morocco vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm. Ismael Saibari ghi bàn duy nhất chỉ sau 69 giây, giúp đại diện Bắc Phi tiến gần hơn tới vòng knock-out. Với kết quả này, Morocco hiện đứng nhì bảng C do kém Brazil về hiệu số bàn thắng bại.

Video bàn mở tỷ số của Morocco Bàn thắng mở tỷ số sớm của Saibari ngay phút thứ 2 giúp đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước 1-0 Scotland sáng 20/6.

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Minh Nghi

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