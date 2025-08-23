Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do Forest sắp sa thải HLV Nuno Santo

  • Thứ bảy, 23/8/2025 08:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tương lai của Nuno Espirito Santo đang trở nên đầy bất ngờ khi HLV người Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ bị Nottingham Forest sa thải ngay trước thềm cuộc đối đầu với Crystal Palace cuối tuần này.

Nuno Santo mâu thuẫn với giới chủ.

Theo The Athletic, mối quan hệ giữa Nuno và chủ sở hữu Evangelos Marinakis rạn nứt nghiêm trọng, chủ yếu xuất phát từ công tác chuyển nhượng. Nguồn tin khẳng định Nuno cũng mâu thuẫn nặng nề với Giám đốc Thể thao mới Edu Gaspar - người vừa rời Arsenal để về làm việc cho Marinakis.

Mối quan hệ bị mô tả là "khó hàn gắn" và đôi bên gần như không còn nói chuyện với nhau. Căng thẳng càng bị đẩy lên cao sau khi Edu chặn thương vụ đưa Adama Traore từ Fulham về City Ground, khiến Nuno cực kỳ thất vọng.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai thừa nhận trong buổi họp báo trước trận gặp Palace vào ngày 24/8 rằng: "Quan hệ giữa tôi và ông chủ không còn tốt như trước. Không, hiện tại là không tốt. Tôi nghĩ mọi người trong CLB cần đoàn kết, nhưng thực tế lại không phải vậy".

Phát biểu thẳng thắn khiến ban lãnh đạo Forest bất ngờ. Nhà báo Rob Dorsett của Sky Sports cho biết CLB vốn không hề có ý định sa thải Nuno, nhưng những lời nói của ông khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự cam kết với đội bóng, thậm chí cho rằng nhà cầm quân này cố tình tự tạo đường thoát.

Forest khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 3-1 trước Brentford, đồng thời có suất dự Europa League. CLB cũng chi khoảng 85 triệu bảng để mang về 4 tân binh gồm Omari Hutchinson, James McAtee, Arnaud Kalimuendo và Douglas Luiz. Thế nhưng, những mâu thuẫn trong nội bộ sớm làm lu mờ bầu không khí lạc quan này.

HLV đầu tiên sắp bị sa thải ở Premier League

Chỉ sau một trận đấu ở mùa giải Premier League 2025/26, Nottingham Forest đang xem xét khả năng sa thải huấn luyện viên Nuno Espírito Santo.

18 giờ trước

Forest cấm nữ diễn viên phim người lớn vào sân

Ngôi sao phim người lớn Bonnie Blue trở thành tâm điểm chú ý với những hành động gây sốc, khiến ban lãnh đạo Nottingham Forest phải ra quyết định mạnh tay.

19:14 18/8/2025

Cú đúp của chân sút đáng sợ nhất Premier League hiện tại

Chris Wood tiếp tục chứng minh giá trị tại Premier League khi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, giúp Nottingham Forest thắng Brentford 3-1 ở trận ra quân mùa giải mới tối 17/8.

14:08 18/8/2025

