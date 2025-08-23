Lý do Forest sắp sa thải HLV Nuno Santo

Tương lai của Nuno Espirito Santo đang trở nên đầy bất ngờ khi HLV người Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ bị Nottingham Forest sa thải ngay trước thềm cuộc đối đầu với Crystal Palace cuối tuần này.

Nuno Santo mâu thuẫn với giới chủ.

Theo The Athletic, mối quan hệ giữa Nuno và chủ sở hữu Evangelos Marinakis rạn nứt nghiêm trọng, chủ yếu xuất phát từ công tác chuyển nhượng. Nguồn tin khẳng định Nuno cũng mâu thuẫn nặng nề với Giám đốc Thể thao mới Edu Gaspar - người vừa rời Arsenal để về làm việc cho Marinakis.

Mối quan hệ bị mô tả là "khó hàn gắn" và đôi bên gần như không còn nói chuyện với nhau. Căng thẳng càng bị đẩy lên cao sau khi Edu chặn thương vụ đưa Adama Traore từ Fulham về City Ground, khiến Nuno cực kỳ thất vọng.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai thừa nhận trong buổi họp báo trước trận gặp Palace vào ngày 24/8 rằng: "Quan hệ giữa tôi và ông chủ không còn tốt như trước. Không, hiện tại là không tốt. Tôi nghĩ mọi người trong CLB cần đoàn kết, nhưng thực tế lại không phải vậy".

Phát biểu thẳng thắn khiến ban lãnh đạo Forest bất ngờ. Nhà báo Rob Dorsett của Sky Sports cho biết CLB vốn không hề có ý định sa thải Nuno, nhưng những lời nói của ông khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự cam kết với đội bóng, thậm chí cho rằng nhà cầm quân này cố tình tự tạo đường thoát.

Forest khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 3-1 trước Brentford, đồng thời có suất dự Europa League. CLB cũng chi khoảng 85 triệu bảng để mang về 4 tân binh gồm Omari Hutchinson, James McAtee, Arnaud Kalimuendo và Douglas Luiz. Thế nhưng, những mâu thuẫn trong nội bộ sớm làm lu mờ bầu không khí lạc quan này.