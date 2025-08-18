Forest cấm nữ diễn viên phim người lớn vào sân

Ngôi sao phim người lớn Bonnie Blue trở thành tâm điểm chú ý với những hành động gây sốc, khiến ban lãnh đạo Nottingham Forest phải ra quyết định mạnh tay.

Mùa giải Premier League mới vừa khởi tranh, nhưng Bonnie Blue chưa thể vào sân xem bóng.

Chia sẻ với Daily Star, Bonnie Blue cho biết bị lực lượng an ninh của Nottingham Forest cấm vào sân City Ground ở mùa giải trước: “Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đến xem một trận đấu vào tháng 10 năm ngoái. Mọi người đều chụp ảnh với tôi và rất lịch sự, thân thiện. Nhưng khi đến cổng, nhân viên an ninh yêu cầu tôi ra ngoài".

“Họ nói rằng tôi không được phép vào sân. Lúc đó, tôi nhận ra họ thực sự không ưa tôi, không muốn tôi xuất hiện bất cứ đâu gần City Ground. Nhưng cho đến nay, tôi chưa từng nhận được email hay cuộc gọi chính thức nào thông báo rằng tôi bị cấm vĩnh viễn”, ngôi sao phim người lớn này nói thêm.

Sau sự việc đó, Bonnie cố tham dự trận đấu cuối cùng của mùa giải của Nottingham Forest trước Chelsea bằng cách cải trang, lẻn vào khu vực khán đài khách trước khi bị phát hiện. Ở mùa giải Premier League 2025/26 vừa khởi tranh, Bonnie Blue vẫn chưa thể vào sân xem đội bóng con cưng thi đấu.

Hành động của Forest gây tranh cãi, khi nhiều người cho rằng CLB Ngoại hạng Anh hành xử quá vô lý, vi phạm quyền công dân. Khi được hỏi về lệnh cấm liên quan đến Bonnie Blue, ban lãnh đạo Forest từ chối trả lời.

Bonnie Blue sinh năm 1999, từng khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố đã quan hệ với 1.057 người đàn ông chỉ trong một ngày. Sinh ra tại Stapleford (Anh), Bonnie Blue có niềm đam mê lớn với bóng đá và là cổ động viên cuồng nhiệt của Nottingham Forest.