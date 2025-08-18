Cú đúp của chân sút đáng sợ nhất Premier League hiện tại

Chris Wood tiếp tục chứng minh giá trị tại Premier League khi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, giúp Nottingham Forest thắng Brentford 3-1 ở trận ra quân mùa giải mới tối 17/8.

Chris Wood có cú đúp ngay trận khai màn mùa giải mới.

Với cú đúp trên sân City Ground, Wood nâng tổng số bàn thắng ở Premier League lên 91, vượt qua Marcus Rashford và Olivier Giroud, đồng thời cân bằng thành tích của Ole Gunnar Solskjaer và James Beattie. Phía trước anh là cân bằng thành tích do Kevin Phillips, Mark Viduka (92), Dimitar Berbatov (94) và Ruud van Nistelrooy (95) giữ.

Ở tuổi 33, Wood vẫn cho thấy bản năng săn bàn đáng nể, tiếp tục trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Nottingham Forest. Với phong độ này, Wood hoàn toàn có thể vươn lên nhóm chân sút ngoại hay nhất lịch sử Premier League.

Mùa trước, Wood ghi tới 20 bàn thắng, đứng thứ 4 trong danh sách ghi bàn hàng đầu giải đấu. Màn trình diễn thăng hoa của cầu thủ này giúp Forest cán đích mùa giải ở vị trí thứ 7 và có suất dự cúp châu Âu.

Opta còn chỉ ra Wood chơi hiệu quả nhất ở Premier League 2024/25, dựa vào tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng (shot conversion rate). Anh dẫn đầu với tỷ lệ chuyển hóa 34%, cao nhất trong số các tiền đạo chơi ít nhất 900 phút (10 trận).

Trước Brentford, Wood chỉ mất 19 phút để bật cao đánh đầu mở tỷ số từ pha đá phạt góc. Ít phút sau, tiền đạo người New Zealand lại di chuyển khôn ngoan, dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0. Cú đúp của anh là đủ để Forest đè bẹp Brentford 3-1, qua đó có màn ra quân thuận lợi.