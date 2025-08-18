Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cú đúp của chân sút đáng sợ nhất Premier League hiện tại

  • Thứ hai, 18/8/2025 14:08 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chris Wood tiếp tục chứng minh giá trị tại Premier League khi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, giúp Nottingham Forest thắng Brentford 3-1 ở trận ra quân mùa giải mới tối 17/8.

Chris Wood có cú đúp ngay trận khai màn mùa giải mới.

Với cú đúp trên sân City Ground, Wood nâng tổng số bàn thắng ở Premier League lên 91, vượt qua Marcus Rashford và Olivier Giroud, đồng thời cân bằng thành tích của Ole Gunnar Solskjaer và James Beattie. Phía trước anh là cân bằng thành tích do Kevin Phillips, Mark Viduka (92), Dimitar Berbatov (94) và Ruud van Nistelrooy (95) giữ.

Ở tuổi 33, Wood vẫn cho thấy bản năng săn bàn đáng nể, tiếp tục trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Nottingham Forest. Với phong độ này, Wood hoàn toàn có thể vươn lên nhóm chân sút ngoại hay nhất lịch sử Premier League.

Mùa trước, Wood ghi tới 20 bàn thắng, đứng thứ 4 trong danh sách ghi bàn hàng đầu giải đấu. Màn trình diễn thăng hoa của cầu thủ này giúp Forest cán đích mùa giải ở vị trí thứ 7 và có suất dự cúp châu Âu.

Opta còn chỉ ra Wood chơi hiệu quả nhất ở Premier League 2024/25, dựa vào tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng (shot conversion rate). Anh dẫn đầu với tỷ lệ chuyển hóa 34%, cao nhất trong số các tiền đạo chơi ít nhất 900 phút (10 trận).

Trước Brentford, Wood chỉ mất 19 phút để bật cao đánh đầu mở tỷ số từ pha đá phạt góc. Ít phút sau, tiền đạo người New Zealand lại di chuyển khôn ngoan, dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0. Cú đúp của anh là đủ để Forest đè bẹp Brentford 3-1, qua đó có màn ra quân thuận lợi.

Thêm trường hợp như Palmer giúp Man City thu về 30 triệu bảng

Sau Cole Palmer, học viện Man City tiếp tục cho ra lò một thương vụ đắt giá khi James McAtee gia nhập Nottingham Forest với mức phí lên tới 30 triệu bảng.

09:56 15/8/2025

Quyết định gây phẫn nộ của UEFA

Crystal Palace tức giận lên án UEFA sau khi bị loại khỏi Europa League vì cáo buộc vi phạm quy định sở hữu đa CLB, nhường suất dự giải cho Nottingham Forest.

19:41 12/8/2025

Cú sốc chuyển nhượng của Tottenham

Tottenham vỡ mộng chiêu mộ tiền vệ Morgan Gibbs-White sau khi cầu thủ này quyết định gia hạn hợp đồng với Nottingham Forest.

06:40 27/7/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Chris Wood quá hay Ngoại hạng Anh Solskjaer Chris Wood Nottingham Forest thăng hoa

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

'Dibu' Martinez bi mac ket hinh anh

'Dibu' Martinez bị mắc kẹt

44 phút trước 16:00 18/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Tưởng chừng chắc chắn rời Aston Villa trong hè 2025, nhưng đến nay Emiliano Martinez chưa tìm được CLB mới khi hàng loạt bến đỗ tiềm năng lần lượt khép lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý