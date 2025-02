Lý do dự án cầu Phước An bị 'treo' một bên

Khi các trụ cầu chính dự án cầu Phước An phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang được thi công, thì phía tỉnh Đồng Nai, mặt bằng chưa được khai thông do vướng đất trồng rừng.

Cầu Phước An kết nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) là dự án giao thông trọng điểm, với chiều dài khoảng 4,3 km và tổng mức đầu tư khoảng 4.879 tỷ đồng . Trong đó, phần cầu dài 3,5 km, đường dẫn trên tuyến 247 m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài 617,34 m. Tiến độ thi công tổng thể cầu Phước An là 5 năm với mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2027.

Cầu Phước An đang được thi công tấp nập phía bờ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải, chủ đầu tư dự án cầu Phước An cho biết, đến nay tiến độ triển khai dự án đảm bảo theo kế hoạch. Tại công trường cầu Phước An, các nhà thầu đã huy động 350 kỹ sư, công nhân cùng thiết bị thi công hạng nặng như cẩu siêu trọng 350 tấn để đẩy nhanh tiến độ. Các trụ cầu, đặc biệt hai trụ chính đã gần hoàn thiện. Hạng mục dầm K0 đang được thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”, duy trì công việc liên tục.

Phía bờ tỉnh Đồng Nai vẫn đang vướng đất rừng chưa được xử lý xong.

Trong khi đó, Dự án Cầu Phước An phía tỉnh Đồng Nai đến nay vẫn đang gặp khó khăn về mặt bằng do phải chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Cầu Phước An với gần 2,6 ha rừng trồng phòng hộ thuộc địa bàn xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phục vụ dự án cầu Phước An còn phải thông qua Hội đồng nhân dân tại kỳ họp sắp đến.

Việc chuyển đổi đất rừng của Dự án Cầu Phước An đáp ứng nguyên tắc, căn cứ chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật khác. Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đánh giá đây là dự án rất cấp bách của địa phương, của vùng. Vì vậy, sau khi được HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp thực hiện các trình tự thủ tục, thực hiện trồng rừng thay thế theo phương án được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định Luật Đất đai năm 2024.