Phó chủ tịch huyện 'cho con gái quà cưới 600 công đất' bị kỷ luật

Ngày 28/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang thông báo quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Mến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành.



Theo UBKT Tỉnh uỷ Kiên Giang, ông Mến vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, có tài sản thuộc trường hợp phải kê khai nhưng kê khai không trung thực…

Khuyết điểm, vi phạm của ông Mến là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Như đã đưa tin, Phó chủ tịch UBND huyện Giang Thành từng gây xôn xao trong clip xuất hiện cùng vợ trao của hồi môn cho con gái hồi tháng 10/2024.

Theo đoạn clip, vợ ông Mến nói “Trước mắt, ba mẹ trao cho con hai chiếc nhẫn. Khi đám cưới xong, ba mẹ sẽ cho thêm 600 công đất (60ha), nếu bây giờ mà bán trị giá 90 tỷ đồng ...”.

Tuy nhiên, ông Mến khẳng định vợ ông “nói nhầm 60 công (6ha) thành 600 công đất". Đất ruộng ở nông thôn chỉ trên dưới 100 triệu đồng/công, nên 60 công đất trị giá khoảng 8- 9 tỷ đồng .

“Trong bảng kê khai tài sản, tôi đã kê khai gia đình có bao nhiêu ha đất và dự kiến cho nó (con gái - PV). Đất này do ông bà khai phá thời kỳ trước, vợ chồng tôi được thừa hưởng từ hai bên, mỗi bên một ít”, ông Mến lý giải nguồn gốc đất.

UBKT Tỉnh uỷ sau đó giao UBKT Huyện ủy Giang Thành vào cuộc, kiểm tra kê khai tài sản, đất đai và đối chiếu với các hồ sơ kê khai tài sản hàng năm của ông Mến.

