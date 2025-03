Tổng Bí thư: Dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính chỉ còn 34 tỉnh, thành

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiều 28/3, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: Thời gian qua, các cơ quan, ban ngành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức chính trị xã hội Trung ương đã đi đầu nêu gương khẩn trương triển khai rà soát, hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ, sắp xếp đầu mối bên trong theo đúng tinh thần tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực hiệu quả.

Chính phủ cũng đã khẩn trương ban hành các chính sách để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động góp phần giải tỏa những tâm tư, tạo những thuận lợi trong quá trình sắp xếp bộ máy. Trong khi đó, các địa phương cũng đã tích cực chủ động triển khai thực hiện việc tổng kết nghiên cứu và đề xuất các phương án tinh gọn, kết thúc hoạt động, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương.

Tổng Bí thư cho biết: Các nội dung đều nhằm mục đích tổ chức lại một không gian phát triển kinh tế xã hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng với tầm nhìn đến năm 2045 - 2050 và thậm chí xa hơn nữa.

Tổng Bí thư thông tin, dự kiến chúng ta sẽ cơ cấu lại hệ thống tổ chức bộ máy hành chính gồm ba cấp, đó là cấp trung ương, cấp tỉnh, thành phố và cấp xã phường… Theo dự kiến, tính toán ban đầu sẽ có khoảng 34 tỉnh, thành phố trên cơ sở sắp xếp lại 63 tỉnh, thành phố hiện nay. Cùng với đó, kết thúc hoạt động của tổ chức chính quyền cấp huyện và sẽ tổ chức khoảng độ 5.000 cấp xã, phường

Tổng Bí thư cho biết, cơ cấu tổ chức này sẽ hướng đến mục tiêu chính quyền, cán bộ phải gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Chính quyền phải chủ động tiếp cận được với người dân… Tạo không gian phát triển kinh tế xã hội từng khu vực, từng vùng để đất nước ta sớm được phồn vinh, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Theo Tổng Bí thư, mục tiêu cuối cùng và là yêu cầu cao nhất là phải giải quyết được các yêu cầu của người dân. Để sắp xếp, tinh gọn bộ máy với tinh thần này, không chỉ làm một lần là xong. Tới đây, Trung ương sẽ họp bàn về sắp xếp các đơn vị hành chính, cân nhắc điều chỉnh địa giới hành chính gắn với điều chỉnh không gian kinh tế, phân công, phân cấp, điều chỉnh về phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế, kiên quyết xóa bỏ cấp trung gian.

"Mục tiêu cao nhất là mở rộng không gian cho phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tăng cường nguồn lực của đất nước và của địa phương, khai thác tối đa tiềm năng phát triển và phát huy cao độ tính tự chủ, tự lực, tự cường của mỗi địa phương, thế mạnh của mỗi địa phương”, Tổng Bí thư cho biết.

Cùng với đó, sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ và sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các cơ quan đơn vị tổ chức gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và ngang tầm với những chuyển đổi mang tính cách mạng, có số lượng phù hợp, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát triển của đất nước. Đặc biệt phải quan tâm đến phát triển của khoa học công nghệ trong quản lý, quản trị bộ máy nhà nước...

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.