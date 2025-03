Tổng Bí thư đề nghị doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh đoàn doanh nghiệp USABC thăm làm việc tại Việt Nam vào dịp 2 nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò và sự đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ nói chung, doanh nghiệp USABC nói riêng trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác, đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Mỹ.

Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học, công nghệ tiếp tục là nền tảng và động lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Việt Nam mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, trong đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển ổn định, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước...

Tổng Bí thư nhấn mạnh sự phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ có tác động tích cực đến sự phát triển quan hệ của Mỹ với ASEAN, đề nghị USABC đồng hành cùng các nước ASEAN, thúc đẩy củng cố đoàn kết, hợp tác, phát triển và thịnh vượng của ASEAN, một thị trường lớn còn nhiều tiềm năng cũng là cơ hội đối với doanh nghiệp các nước, trong đó có Mỹ.

Tổng Bí thư chia sẻ để thực hiện hai mục tiêu chiến lược của đất nước: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045), Việt Nam đang tích cực triển khai đồng bộ các cải cách và hoàn thiện thể chế, cơ sở hạ tầng, tinh gọn bộ máy, cải cách các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm, tăng cường và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ mới nổi, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, logistics…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc USABC Ted Osius và đại diện các doanh nghiệp Mỹ chúc mừng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm vừa qua.

Ông Ted Osius và đại diện các tập đoàn khẳng định đã nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mỹ; cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Việt Nam thời gian qua.

Ông tin tưởng dưới sự lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra.

USABC sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam để đạt được các mục tiêu phát triển trong thời kỳ mới.

