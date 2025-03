Cô gái 18 tuổi tử vong khi va vào đuôi xe đầu kéo ở Bình Dương

Nữ công nhân 18 tuổi ở Bình Dương đi xe máy chở mẹ khám bệnh về thì tông vào đuôi xe container đang dừng, tai nạn khiến hai người thương vong.

Trưa nay (18/3), Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an phường An Phú, TP Thuận An và các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm hai mẹ con thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn . Ảnh: T.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, chị N.T.H.N. (18 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển xe máy chở mẹ ruột trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP Thủ Dầu Một về nhà ở TP Thuận An.

Khi đến đoạn thuộc phường An Phú, bất ngờ tông vào đuôi xe container đang dừng đỗ bên đường. Sau va chạm mạnh, cả hai mẹ con bị ngã xuống đường, trong đó chị N. tử vong tại hiện trường, người mẹ bị thương được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.H.

Được biết, sáng nay chị N. xin nghỉ làm để tranh thủ chở mẹ đi khám bệnh ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, khi đang trên đường về nhà thì gặp nạn.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn là tuyến đường có lượng phương tiện trọng tải lớn lưu thông mỗi ngày. Tại một số đoạn, tài xế thường dừng đỗ xe container, xe tải để nghỉ tạm hoặc chờ đi lấy hàng.