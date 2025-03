Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị bị cách tất cả chức vụ Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ra thông cáo báo chí về kỷ luật cán bộ đối với Phó chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Châu Long.

Theo thông cáo: Ngày 27/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy Ủy Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Châu Long đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông” gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật Phó chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Châu Long bằng hình thức: Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Trước đó, ngày 27/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 7 bị can về các tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác xảy ra tại tỉnh này và các tỉnh, thành phố khác.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Châu Long, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông.

Theo cơ quan điều tra, trong thời giam giữ chức Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh, Lê Châu Long đã ký hợp đồng với một công ty ở tỉnh Quảng Nam để thỏa thuận đăng những đường link dẫn đến các website quảng cáo.

Mỗi đường link được đăng trong thời gian 1-3 tháng tùy theo hợp đồng. Qua đó, Lê Châu Long thu lợi 50.000-150.000 đồng mỗi đường link tùy theo trang quảng cáo.

Sau khi thỏa thuận với đối tác, Lê Châu Long chỉ đạo cấp dưới chèn trái phép link quảng cáo vào các trang, cổng thông tin điện tử của tổ chức, đơn vị tại tỉnh Quảng Trị. Số tiền Long và nhân viên thu lợi bất chính sau khi đăng khoảng 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Châu Long còn thỏa thuận riêng với công ty và một số đối tượng ở Quảng Nam nhận đặt hàng đăng các link quảng cáo trái phép.

Cụ thể, lợi dụng là đơn vị được các tổ chức chính trị xã hội, các sở, ban, ngành thuê thiết kế các trang web nên biết được mật khẩu, Lê Châu Long chỉ đạo cho cán bộ dưới quyền xâm nhập vào các trang, cổng thông tin điện tử của các đơn vị để chèn đường link trái phép.

Các đường link này dẫn đến các trang quảng cáo, website khác. Lê Châu Long thu lợi bất chính khoảng 86 triệu đồng, sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

