Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia, Singapore

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, cả hai nước và Ban Thư ký ASEAN đều rất coi trọng chuyến thăm, dành cho Tổng Bí thư, Phu nhân và đoàn sự đón tiếp trọng thị theo nghi thức cao nhất với chương trình làm việc phong phú, thiết thực.

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi Việt Nam đã cùng lúc nâng cấp quan hệ với hai nước trong ASEAN, từ đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác của Việt Nam với hai nước, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho ngôi nhà chung ASEAN.

Cho đến nay, Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN mà Indonesia và Singapore thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Phó thủ tướng, ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm còn nằm ở chỗ lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Ban Thư ký ASEAN, nêu bật tầm quan trọng chiến lược của ASEAN đối với Việt Nam.

Trong 5 ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có hơn 40 hoạt động; các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác.

Với Indonesia, việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là dấu mốc, là kết tinh của 70 năm quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm Đối tác Chiến lược.

Với Ban Thư ký ASEAN, chuyến thăm là minh chứng rõ nét về vị trí quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và cam kết của Việt Nam tiếp tục đóng góp trách nhiệm vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN, chuyến thăm của Tổng Bí thư mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện phương châm xuyên suốt của Việt Nam trong tham gia ASEAN là chủ động, tích cực, trách nhiệm, nỗ lực hết mình vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển.

Với Singapore, việc nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tạo ra xung lực mới cho hợp tác mọi mặt.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định chuyến thăm đã góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Indonesia và Singapore là các quốc gia sáng lập ASEAN và là những nền kinh tế phát triển nhất trong khối, riêng Indonesia còn là thành viên của nhóm G20. Cả hai nước này đều là những đối tác quan trọng trong nỗ lực duy trì sự gắn kết của ASEAN trước những thách thức bên ngoài.

Phó thủ tướng cho biết, chuyến thăm mở ra cơ hội để Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển từ cả hai nước.

Indonesia với chiến lược phát triển dựa trên thị trường nội địa rộng lớn; Singapore với mô hình kinh tế mở, định hướng xuất khẩu và công nghệ cao, với vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Từ đó, hai nước có thể hỗ trợ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

Dư luận báo chí Indonesia và Singapore rất quan tâm tới chuyến thăm, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ với Việt Nam.

Với các kết quả thực chất của chuyến thăm, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, nhiệm vụ đầu tiên là sớm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động tổng thể triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với hai nước.

Các bộ, ngành liên quan sớm xây dựng chương trình hợp tác cụ thể để làm việc ngay với các đối tác; tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hết sức chú trọng những nội dung mới, lĩnh vực mới như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đối số, năng lượng xanh…

Với cách tiếp cận “lấy người dân là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của tiến trình xây dựng Cộng đồng”, Việt Nam cần tiếp tục dành ưu tiên cao hơn cho việc đưa Cộng đồng ASEAN đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Ngoài ra, Việt Nam cần khai thác hiệu quả các lợi ích mà ASEAN mang lại, đặc biệt về mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.