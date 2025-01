Những ngày sát Tết Nguyên đán 2025, đường phố TP.HCM đông nghịt xe cộ nhưng không còn cảnh vượt đèn đỏ. Trong khi đó, vỉa hè thông thoáng, người dân thoải mái chạy bộ.

HÌNH ẢNH KHÁC LẠ CỦA GIAO THÔNG TP.HCM

Những ngày sát Tết Nguyên đán 2025, đường phố TP.HCM đông nghịt xe cộ nhưng không còn cảnh vượt đèn đỏ. Trong khi đó, vỉa hè thông thoáng, người dân thoải mái chạy bộ..

8h sáng 15/1, Tuyết Nhung (23 tuổi) như thường lệ dắt xe ra khỏi nhà và đi chuyển quãng đường hơn 10 km đến cơ quan. Từ góc nhìn của cô gái, giao thông TP.HCM những ngày gần đây thật lạ lẫm.

Tuyết Nhung dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn và tự lái xe hơn 10 km đến chỗ làm. Ảnh: Duy Hiệu.

Gần nửa năm đi đi lại lại quãng đường từ Tân Phú đến quận 4, đây là lần đầu tiên Nhung thấy dòng người đi làm buổi sáng "chill" như vậy.

"Mình không thấy mọi người leo lề, cũng không thấy mọi người vội vã chạy qua đèn vàng nữa", Tuyết Nhung chia sẻ.

Cô gái 23 tuổi (mũ đỏ) dừng đèn đỏ ở nút giao đường Hoàng Sa - Trần Quang Diệu sáng 15/1. Ảnh: Duy Hiệu.

9h vào làm, 18h30 tan làm, cô gái đối mặt với 2 đoạn đường kẹt nhất là ngã 3 Hoàng Sa - Trần Quang Diệu (quận 3) - chiều đi, Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) - chiều về. Thời gian di chuyển trên đường của Nhung tăng lên.

"Mình sẽ làm quen dần với điều này, hoặc có thể đi làm sớm hơn chẳng hạn", Tuyết Nhung nói.

Tuyết Nhung dừng xe trên đường, như nhiều người, tranh thủ kiểm tra điện thoại. Ảnh: Duy Hiệu.

Xếp hàng chờ đèn đỏ dù kẹt xe

Sáng 14/1, hàng dài ôtô, xe máy xếp hàng gần 1 km, từ cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) đến nút giao Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đặng Thùy Trâm. Trung bình mỗi phương tiện mất 15 phút để đi quãng đường này.

Đây là nút giao nhiều năm nay thường xuyên xảy ra kẹt xe ở TP.HCM. Nhu cầu đi lại, mua sắm, đi chơi tăng cao những ngày cuối năm âm lịch khiến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn.

Tuy vậy, hình ảnh hàng dài xe cộ xếp hàng ngay ngắn trên đường làm nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ôtô, xe máy xếp hàng gần trên đường Phạm Văn Đồng, đại lộ 12 làn xe TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Đoàn người trên đường đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) cũng xếp hàng chờ khoảng 5 lần đèn đỏ, mỗi lần hơn 100 giây.

Chợ Nguyễn Xí họp vào buổi sáng góp phần khiến giao thông tại khu này quá tải.

Dòng xe trên đường Nguyễn Xí lúc 8h ngày 14/1. Ảnh: Duy Hiệu.

Một chiếc xe cấp cứu hướng từ cầu Bình Lợi về Bệnh viện Quân y 175 lọt vào dòng xe nhưng nhanh chóng được các ôtô nhường đường, thoát khỏi đoạn kẹt trên đường Phạm Văn Đồng.

Xe cấp cứu len lỏi trong dòng xe cộ sáng 14/1. Ảnh: Duy Hiệu.

Chị Hà, chủ một cửa hàng bán thịt trên đường Nguyễn Xí, cho biết những ngày gần đây, dòng xe di chuyển qua ngã tư này mất thời gian hơn.

"Tuy nhiên không thấy ai leo vỉa hè nữa", chị Hà chia sẻ.

Cửa hàng bán thịt của chị Ngân Hà trên đường Nguyễn Xí cùng đoàn xe xếp hàng sáng 14/1. Ảnh: Duy Hiệu.

Một người nghỉ ngơi, uống nước ngay giữa đường. Ảnh: Duy Hiệu.

Là nút giao thông bận rộn nhất TP.HCM, gần đây, ngã tư Hàng Xanh xuất hiện hình ảnh dòng người chờ đèn đỏ, xếp hàng trước vạch kẻ đường ngay cả giờ cao điểm.

Sáng 17/1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) đông đúc khi người dân đi làm buổi sáng. Đoàn người nối xếp hàng ngay ngắn chờ đèn đỏ trước vạch, không còn tình trạng chen lấn.

Xe cộ di chuyển qua ngã tư Hàng Xanh xếp hàng chờ đèn đỏ mỗi nhịp hơn 70 giây. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại một nút giao thông lớn khác là vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) những ngày gần đây, lưu lượng giao thông tăng cao, kể cả buổi trưa. Đây là khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM, gần sân bay Tân Sơn Nhất nên luôn chịu áp lực giao thông lớn.

Phương tiện trên đường Cộng Hòa và trung tâm TP.HCM, qua cầu vượt Lăng Cha Cả, trưa 15/1. Ảnh: Duy Hiệu.

Đường phố sau khi lắp hàng loạt đèn tín hiệu mới

Những ngày qua, nhiều tuyến đường tại quận 1, quận 3 (TP.HCM) được lắp hàng loạt tín hiệu được phép rẽ phải khi đèn đỏ.

Mũi tên rẽ phải hoạt động tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bình Khiêm (quận 1). Ảnh: Duy Hiệu.

Tình hình giao thông cải thiện đáng kể, song một số tuyến đường tại trung tâm TP.HCM như đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh) Tôn Đức Thắng (quận 1), Hài Bà Trưng (quận 1)... vẫn quá tải vào giờ tan tầm.

Phương tiện từ cầu Ba Son hướng về đường Tôn Đức Thắng chiều tối 14/1. Ảnh: Duy Hiệu.

Cơn mưa trái mùa tối càng khiến đường phố trở nên chật chội. Dòng người đội mưa đến 19h vẫn chưa về đến nhà.

Người đi xe máy hay ngồi ôtô đều phải kiên nhẫn chờ đợi dưới mưa. Ảnh: Duy Hiệu.

Tuy vậy, những điểm đen giao thông như đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), Cộng Hòa (quận Tân Bình), Võ Thị Sáu (quận 3) đều ghi nhận việc giảm hẳn vấn nạn xe máy leo vỉa hè vào giờ cao điểm.

Gần đây, vỉa hè TP.HCM vẫn thông thoáng dù dưới đường đông đúc. Người dân thoải mái chạy bộ. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực. Nhiều lỗi vi phạm giao thông tăng mức phạt như vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè...

Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực sau hơn 2 tuần thực hiện Nghị định 168.

Cụ thể, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và thời gian trước liền kề. Toàn quốc xảy ra 681 vụ TNGT, làm 365 người chết, 453 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 355 vụ (-34,27%), giảm 47 người chết (-11,41%), giảm 426 người bị thương (-34,24%); so với thời gian trước liền kề giảm 347 vụ (-34,53%), giảm 94 người chết (-20,47%), giảm 301 người bị thương (-39,92%).

Người dân nối đuôi nhau di chuyển trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình). Ảnh: Duy Hiệu.

Những quy định của Nghị định 168 đã tác động lớn đến giao thông của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Số vụ tai nạn, số người tử vong, số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu. Đặc biệt, ý thức tham gia giao thông của người dân thay đổi rõ rệt.