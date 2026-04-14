Lý do CEO OpenAI bị đốt nhà

Daniel Moreno-Gama đối mặt cáo buộc liên bang sau khi lái xe từ Texas sang California để tấn công nhà Sam Altman. Anh ta thừa nhận có ý định giết CEO OpenAI.

Daniel Moreno-Gama (20 tuổi) đang đối mặt với cáo buộc liên bang sau vụ tấn công nhà riêng của Sam Altman và trụ sở OpenAI tại San Francisco ngày 10/4. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc người này âm mưu gây thiệt hại và phá hủy tài sản bằng chất nổ, cùng tội tàng trữ vũ khí trái phép. Mức án tối đa cho 2 tội danh lần lượt là 20 năm và 10 năm.

Theo hồ sơ truy tố, Moreno-Gama đã lái xe từ Texas đến California với mục đích giết CEO OpenAI. Rạng sáng 10/4 (giờ Mỹ), Moreno-Gama đã ném bom xăng vào cổng nhà Altman rồi di chuyển đến trụ sở OpenAI. Tại đây, anh ta dùng ghế đập vỡ cửa kính tòa nhà, tuyên bố "đến để đốt cháy nơi này và giết bất cứ ai bên trong."

Khi bị bắt, cảnh sát San Francisco thu giữ từ người Moreno-Gama các thiết bị gây cháy, bình dầu hỏa và bật lửa. Đặc biệt, cảnh sát tìm thấy một tài liệu 3 phần mang tiêu đề "lời cảnh báo cuối cùng của bạn."

Phần đầu tài liệu, Moreno-Gama viết rằng anh ta đang "cố giết" Altman. Tài liệu còn kèm theo danh sách tên và địa chỉ của các thành viên hội đồng quản trị, giám đốc điều hành nhiều công ty AI và các nhà đầu tư của họ.

"Nếu tôi định xúi giục người khác giết người và phạm tội, thì tôi phải làm gương và cho thấy rằng tôi hoàn toàn trung thành với thông điệp của mình", Moreno-Gama nói.

Phần thứ hai có tiêu đề "thêm vài lời về vấn đề con người sắp tuyệt chủng", trong đó Moreno-Gama thảo luận về những rủi ro AI đang gây ra cho nhân loại. Phần thứ ba là bức thư gửi trực tiếp cho Altman với tiêu đề "Gửi Sam Altman nếu anh sống sót", trong đó viết rằng nếu CEO OpenAI sống sót, đó là dấu hiệu từ thần thánh để "chuộc lỗi".

Cùng ngày 10/4, Moreno-Gama còn gửi email với phiên bản nội dung tương tự tài liệu này cho các cá nhân tại trường đại học cũ ở Texas.

Moreno-Gama dường như có liên quan đến phong trào Pause AI, nhóm vận động tạm dừng phát triển AI vì lo ngại nguy cơ tuyệt chủng của nhân loại. Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi New Yorker công bố điều tra dài về Altman và đặt câu hỏi về sự đáng tin cậy của ông. Altman sau đó thừa nhận ban đầu đã bỏ qua cảnh báo rằng bài viết có thể khiến ông gặp nguy hiểm.