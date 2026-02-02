Lý Diệc Kiều mang thai

Diễn viên "Gia đình vui vẻ" thông báo đang mang thai, dự kiến sinh con vào tháng 8 năm nay. Trước đó, người đẹp từng bị sảy thai vào năm 2024.

Theo HK01, Lý Diệc Kiều từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2015 và được yêu thích nhờ ngoại hình nổi bật. Năm 2024, người đẹp tổ chức đám cưới với bạn trai ngoài ngành giải trí, nhưng sau đó không may bị sảy thai.

Hôm 2/2, trên trang cá nhân, Lý Diệc Kiều bất ngờ thông báo đang mang bầu. Cô chia sẻ một bức ảnh chụp cùng chồng, khoe bụng bầu. Cả hai bày tỏ hạnh phúc khi đón tin vui. Ông xã Lý Diệc Kiều đứng cạnh vợ, khoe ảnh siêu âm với biểu cảm hào hứng.

Lý Diệc Kiều được biết tới khi tham gia đấu trường sắc đẹp. Ảnh: IGNV.

Lý Diệc Kiều cũng đăng tải một bài viết dài trên Instagram, hồi tưởng lại sự cố đau lòng hai năm trước khi hay tin bị sảy thai ngoài ý muốn.

"Hai năm trước, tôi từng nghe được âm thanh nhịp tim êm tai nhất, nhưng rồi đột ngột, âm thanh ấy rời xa tôi vĩnh viễn", thí sinh Hoa hậu Hong Kong viết. Cô cho biết đã rơi vào trạng thái suy sụp suốt một thời gian dài. Chính vì vậy, việc có thai trở lại khiến người đẹp cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khó nói nên lời. Cô chia sẻ niềm vui với ông xã và cả hai đều đã bật khóc.

Lý Diệc Kiều nhắn nhủ em bé chưa chào đời: "Chào con, cảm ơn con đã chọn chúng ta làm bố mẹ. Vì con, mẹ sẽ dũng cảm vượt qua tất cả. Lần này, chúng ta đã hẹn rồi, tháng 8 mình gặp nhau nhé".

Dưới bài đăng của Lý Diệc Kiều, nhiều khán giả, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng.

Lý Diệc Kiều hiện 32 tuổi, tên thật là Lý Mỹ Kỳ. Năm 2015, cô thu hút sự chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Người đẹp có biệt danh "cô gái bò viên" do là con gái của chủ một quầy bò viên ở Nguyên Lãng. Dù không lọt vào vòng chung kết, Diệc Kiều vẫn để lại ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật.

Sau cuộc thi, cô bước chân vào làng giải trí, tham gia một số dự án phim như Gia đình vui vẻ, Hướng Tây văn ký...