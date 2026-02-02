Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sai lầm của Lý Liên Kiệt

  • Thứ hai, 2/2/2026 20:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lý Liên Kiệt gia nhập thị trường phim ngắn khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên đang đánh mất địa vị.

Theo Sina, thị trường phim ngắn Trung Quốc quy mô lên tới hơn 7 tỷ USD với hơn 670 triệu khán giả, thậm chí có tiềm năng, khả năng thu hồi vốn và sinh lời hơn cả ngành điện ảnh và phim truyền hình truyền thống. Chính vì vậy, các nền tảng sản xuất phim đều tranh nhau lao vào miếng bánh này. Nhiều diễn viên từng là ngôi sao hạng A nhưng cũng chuyển sang đóng phim ngắn.

Mới đây, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt đã tham gia buổi lễ khai máy của bộ phim Nguyên lực giang hồ. Khán giả rất bất ngờ khi một diễn viên điện ảnh huyền thoại như Lý Liên Kiệt sau vài năm hạn chế đóng phim lại tham gia đóng phim ngắn.

Ly Lien Kiet anh 1Ly Lien Kiet anh 2

Lý Liên Kiệt lần đầu đóng phim ngắn. Tuy nhiên, dòng phim này có thời gian quay nhanh khó đảm bảo về chất lượng.

Thực tế, giới giải trí Hoa ngữ có sự phân chia rõ giữa phim điện ảnh - truyền hình truyền thống chiếu trên đài và phim dài tập chiếu trên nền tảng mạng - phim ngắn. Trong đó, dù phim ngắn đang được coi là xu hướng phát triển mới, nhưng các ngôi sao tham gia đóng dạng phim này đều bị đánh giá là hết thời.

Bởi chuẩn mực quay phim ngắn về chất lượng kịch bản, diễn xuất, bối cảnh đều thua kém so với phim truyền hình dài tập truyền thống. Các ê-kíp làm phim đóng những đề tài giống nhau, diễn xuất khoa trương kịch tính để thu hút khán giả trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, diễn viên ít có thời gian xây dựng tâm lý nhân vật. Phim ngắn Trung Quốc hiện tại thường chạy theo nội dung gây sốc để thu hút lượt xem.

Trước Lý Liên Kiệt, một ngôi sao gạo cội khác cũng đóng phim ngắn là Lưu Hiểu Khánh. Ở tuổi 75, bà liên tiếp đóng các phim như Manh Bảo Trợ Công: Hôn Sủng 50 Tuổi, Cẩm Tú An Nhiên, Võ Tắc Thiên truyền kỳ, trong đó, Lưu Hiểu Khánh còn đóng cảnh tình cảm với các bạn diễn kém 30-40 tuổi khiến khán giả ngán ngẩm.

Về phần Lý Liên Kiệt, ông chia sẻ tham gia với tư cách diễn viên khách mời đặc biệt. ​"Ước mơ lớn nhất của tôi là hy vọng thông qua một bộ phim võ thuật ngắn, có thể giúp các bạn trẻ hiểu hơn về dòng phim võ thuật", Lý Liên Kiệt khẳng định đóng phim không phải để kiếm tiền mà muốn giúp đỡ các ngôi sao trẻ của dòng phim võ thuật, những người Lý Liên Kiệt coi là nghệ sĩ tiếp nối con đường sự nghiệp của ông.

Ly Lien Kiet anh 3

Lý Liên Kiệt đóng phim võ thuật của Ngô Kinh sau thời gian dài nghỉ ngơi vì bệnh tật.

Trước đó, xuất hiện tin Lý Liên Kiệt sức khỏe tốt hơn nhờ thay tim của một nhà sư. Lý Liên Kiệt đăng video để chứng minh bản thân chưa trải qua các cuộc phẫu thuật tim. Sức khỏe nam diễn viên đang tốt và hy vọng công chúng không nên tin vào những tin tức không xác thực. Tháng 8/2025, Lý Liên Kiệt trải qua cuộc phẫu thuật nhỏ để cắt bỏ khối u lành tính ở vai.

Cuối tháng 10/2025, nam diễn viên xuất hiện tại Giải Vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống. Tại sự kiện, Lý Liên Kiệt giao lại trọng trách Đại sứ hình ảnh quốc tế của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế cho Ngô Kinh sau 18 năm nắm giữ. Ngoài ra, ngôi sao Thiếu Lâm Tự đang quảng bá cho dự án mang tên Kungfu Street Dancing (tạm dịch: Vũ điệu kungfu đường phố) - khái niệm sáng tạo kết hợp võ thuật truyền thống với yếu tố vũ đạo.

Tết Nguyên đán 2026, Lý Liên Kiệt sẽ góp mặt trong phim điện ảnh Tiêu nhân của Ngô Kinh.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Diễn biến vụ diễn viên Trần Chi Tài bị phạt tù

Sau khi bị tòa tuyên án 5 ngày tù và tước quyền lái xe trong 5 năm, Trần Chi Tài đã nộp đơn kháng cáo.

5 giờ trước

Justin Bieber cởi trần, mặc quần đùi biểu diễn ở Grammy

Giọng ca "Yukon" gây sốc khi chỉ mặc quần đùi biểu diễn trên sân khấu Grammy lần thứ 68. Thời gian gần đây, ngôi sao âm nhạc đang cho thấy tín hiệu hoạt động tích cực trở lại.

12 giờ trước

Thí sinh The Voice qua đời ở tuổi 26 vì rắn độc cắn

Nữ ca sĩ người Nigeria, Ifunanya Nwangene, đã qua đời sau khi bị rắn độc cắn. Trước đó, cô từng gây chú ý khi tham gia The Voice Nigeria mùa 3.

11 giờ trước

https://tienphong.vn/sai-lam-cua-ly-lien-kiet-post1817894.tpo?gidzl=xGvCF-Z6PWJi44unxzXd0EmKIZFsY3S6fq4NDlU9RGVmGqOtyDve1lmKGpAisMe0h1DACZ0q-1a2wy9X30

Minh Vũ/Tiền Phong

Lý Liên Kiệt Lưu Hiểu Khánh Lý Liên Kiệt phim ngắn Nguyên lực giang hồ

  • Lưu Hiểu Khánh

    Lưu Hiểu Khánh

    Lưu Hiểu Khánh là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh từng lập kỷ lục 6 lần đăng quang ngôi vị "Ảnh hậu" Kim Kê. Năm 1999, bà được tạp chí Forbes xếp hạng thứ 45 trong số 50 doanh nhân giàu có nhất của Trung Quốc với tài sản hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên vào năm 2002 bà bị bắt giam 422 ngày vì tội trốn thuế và gian lận.

    • Ngày sinh: 30/10/1955
    • Nơi sinh: Phù Lăng, Trùng Khánh, Trung Quốc
    • Phim: Võ Tắc Thiên, Phượng hoàng lửa, Hồng lâu mộng, Xuân đào,...

  • Lý Liên Kiệt

    Lý Liên Kiệt

    Lý Liên Kiệt là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng người Trung Quốc. Bộ phim điện ảnh đầu tiên Thiếu Lâm tự đã gây được tiếng vang lớn, đưa tên tuổi của anh vào hàng ngôi sao mới của điện ảnh Trung Quốc, bắt đầu có ảnh hưởng đến khán giả ở Đông Nam Á, Nhật Bản và Mỹ. Anh tiếp tục đóng các phim về Thiếu Lâm và gặt hái được nhiều thành công. Ngoài vai trò diễn viên, Lý Liên Kiệt còn được biết tới là nhà sản xuất phim và nhà hoạt động từ thiện.

    • Ngày sinh: 16/4/1963
    • Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
    • Phim: Thiếu Lâm tự, Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Biệt đội đánh thuê,...

Đọc tiếp

Nhac si Duy Nhan qua doi hinh anh

Nhạc sĩ Duy Nhân qua đời

38 phút trước 21:31 2/2/2026

0

Nhạc sĩ Trung Quốc Viên Duy Nhân đã qua đời ở tuổi 57. Trước đó, ông từng bị ngã chấn thương nghiêm trọng và sống thực vật vài năm qua.

Con trai Beckham gay chu y hinh anh

Con trai Beckham gây chú ý

1 giờ trước 21:00 2/2/2026

0

Những ngày qua, cáo buộc của Brooklyn với gia đình Beckham gây xôn xao dư luận. Trong khi đó, Romeo dành thời gian bên bạn gái Kim Turnbull.

Cai ket cua hoa hau rao ban anh nong hinh anh

Cái kết của hoa hậu rao bán ảnh nóng

2 giờ trước 19:58 2/2/2026

0

Theo truyền thông Hong Kong, Viên Gia Mẫn hiện giờ chủ yếu biểu diễn ở quán bar tầm trung để kiếm tiền, trang trải cuộc sống.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý