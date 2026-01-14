Lý Á Bằng lao đao

Diễn viên "Anh hùng xạ điêu" những năm qua rơi vào cảnh nợ nần. Tình hình tài chính khó khăn khiến những công ty, đơn vị do anh thành lập hay góp vốn cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo China Times, Thiên hậu Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng vào năm 2005, có một con gái là Lý Yên. Do Lý Yên bẩm sinh mắc chứng sứt môi, hở hàm ếch, Vương Phi và Lý Á Bằng có sự quan tâm đặc biệt tới các vấn đề y tế dành cho trẻ em, từng thành lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên, đến năm 2012 còn sáng lập Bệnh viện Nhi đồng Thiên thần Yên Nhiên.

Lý Á Bằng rơi vào cảnh nợ nần những năm gần đây. Ảnh: China Times.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Bệnh viện Nhi đồng Thiên thần Yên Nhiên chậm trả tiền thuê mặt bằng suốt thời gian dài vì gặp nhiều vấn đề tài chính. Phía bệnh viện mới đây lên tiếng, cho biết những rắc rối bắt nguồn từ việc hợp đồng thuê mặt bằng hết hạn vào năm 2020, chủ đất yêu cầu tăng tiền thuê gấp đôi, nếu không sẽ thu hồi mặt bằng, đồng thời yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị là Lý Á Bằng ký bảo lãnh trách nhiệm liên đới vô hạn.

Việc giá thuê mặt bằng tăng gấp đôi khiến bệnh viện không thể gồng gánh nổi, hiện vẫn đang tích cực thương lượng với chủ đất. Họ cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ xã hội để các hoạt động của bệnh viện có thể tiếp tục được duy trì.

Sau đó không lâu, Lý Á Bằng chính thức chia sẻ lại vụ việc và thừa nhận tình hình tài chính đang gặp khó khăn, cho biết bệnh viện thiện nguyện này "có thể trở thành dĩ vãng". Song, nam diễn viên cho biết sẽ cố gắng hết sức để xoay sở.

Những năm gần đây, do đầu tư thất bại, Lý Á Bằng rơi vào vòng xoáy nợ nần và bị tòa án cưỡng chế thi hành án số tiền 40 triệu NDT. Công ty của anh phải sa thải hàng trăm nhân viên. Chưa kể, nam diễn viên bị tố nợ lương của nhiều nhân sự. Tài tử thường xuyên phải livestream bán hàng để mưu sinh.