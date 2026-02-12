Lưu ý quan trọng nếu không sẽ bị chặn giao dịch app ngân hàng từ 1/3

Theo quy định mới có hiệu lực từ 1/3, các thiết bị đã bị root, jailbreak hoặc can thiệp hệ điều hành sẽ bị ứng dụng ngân hàng tự động ngắt kết nối để đảm bảo an toàn bảo mật.

Từ ngày 1/3, các ngân hàng sẽ đồng loạt áp dụng quy định bảo mật mới theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành. Theo đó, nhiều người dùng có thể không thực hiện được giao dịch rút hoặc chuyển tiền trên ứng dụng di động nếu thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Điểm đáng chú ý là ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động dừng hoạt động hoặc thoát ngay lập tức khi phát hiện dấu hiệu rủi ro bảo mật, thay vì chỉ đưa ra cảnh báo như trước đây.

Cụ thể, theo quy định mới, có ba nhóm thiết bị hoặc hành vi có thể khiến ứng dụng ngân hàng ngừng hoạt động.

Thứ nhất là điện thoại đang bật chế độ cho phép máy tính can thiệp sâu vào hệ điều hành, chẳng hạn như bật Android Debug Bridge (ADB), sử dụng máy ảo hoặc chạy ứng dụng trong môi trường giả lập. Đây vốn là các công cụ dành cho lập trình viên, nhưng nếu được kích hoạt trên thiết bị cá nhân, hệ thống ngân hàng sẽ coi đó là nguy cơ mất an toàn.

Thứ hai là trường hợp ứng dụng bị chỉnh sửa hoặc cài đặt từ nguồn không chính thức. Nếu phần mềm ngân hàng bị can thiệp, chèn mã lạ, hệ thống sẽ tự động khóa để bảo vệ dữ liệu giao dịch.

Thứ ba, và cũng là nguyên nhân phổ biến nhất, là thiết bị đã bị “root” (trên Android) hoặc “jailbreak” (trên iPhone). Đây là thao tác giúp người dùng mở khóa các giới hạn của nhà sản xuất để tùy biến sâu hơn. Tuy nhiên, khi lớp bảo vệ mặc định bị gỡ bỏ, thiết bị sẽ dễ bị tấn công hơn, nên ứng dụng ngân hàng sẽ từ chối hoạt động trên những máy này.

Quy định mới áp dụng bắt buộc với toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng, không phải chính sách riêng lẻ của bất kỳ ngân hàng nào. Do đó, việc gỡ ứng dụng của ngân hàng này để chuyển sang sử dụng ngân hàng khác cũng không giúp tránh được yêu cầu kỹ thuật nói trên.

Ngoài ra, người dùng cần đảm bảo cập nhật ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất, đặc biệt khi đổi điện thoại hoặc cài đặt lại dịch vụ.

Để tránh bị gián đoạn giao dịch từ ngày 1/3, người dùng cần chủ động kiểm tra lại tình trạng thiết bị đang sử dụng. Điện thoại không nên ở trạng thái đã root hoặc jailbreak, đồng thời cần tắt các chế độ cho phép can thiệp sâu vào hệ điều hành như ADB hay chạy giả lập.

Người dùng cũng nên tải ứng dụng ngân hàng từ kho chính thức, thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phiên bản ứng dụng mới nhất theo khuyến nghị của ngân hàng. Việc đảm bảo thiết bị “sạch” và được cập nhật đầy đủ sẽ giúp giao dịch diễn ra ổn định, không bị hệ thống tự động ngắt kết nối.