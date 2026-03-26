Lưu Hiểu Khánh bị cháu ruột tung tin 'chết trong hồ bơi'

Lưu Hiểu Khánh bị lan truyền tin đồn “đột tử trong hồ bơi”. Sau đó, diễn viên trực tiếp lên tiếng bác bỏ, và cho biết người tung tin là cháu ruột.

Theo Sohu, mới đây, một tài khoản mạng đăng tải thông tin Lưu Hiểu Khánh qua đời tại hồ bơi. Tuy nhiên, hình ảnh kèm theo thực chất là từ tin đồn sai lệch hồi tháng 6 năm ngoái, khi nữ diễn viên đã trực tiếp lên tiếng đính chính rằng mình chỉ đang đi bơi tại Hoành Điếm.

Trước làn sóng lan truyền, ngày 25/3, Lưu Hiểu Khánh đăng bài phản hồi: “Vừa rồi, tôi lại thấy tin mình qua đời. Đây là dự báo giết người sao? Mong tôi chết đến vậy à?”. Đồng thời, bà cũng trích lại câu: “cùng chung một gốc sinh ra, sao nỡ vội vàng giày vò nhau”, khiến khán giả tò mò.

Không dừng lại, Lưu Hiểu Khánh sau đó tiếp tục đăng ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện với bạn bè để làm bằng chứng, chỉ đích danh người tung tin đồn về cái chết của mình là cháu ruột. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn cho biết bản thân bị vu cáo căn nhà đã sinh sống hàng chục năm là công trình xây dựng trái phép; người này lấy danh nghĩa tố cáo để thúc giục cơ quan chức năng vào cuộc, phát tán thông tin sai lệch.

Lưu Hiểu Khánh nhiều lần bị tung tin đã qua đời. Ảnh: Sohu.

Liên quan đến bối cảnh gia đình, nhiều năm qua xuất hiện thông tin Lưu Hiểu Khánh và em gái ruột rạn nứt vì tranh chấp lợi ích. Trước đó, bà từng chăm lo cho em gái và coi con trai của em, tức người tung tin đồn, như con mình.

Tuy nhiên, mâu thuẫn tài sản được cho là nguyên nhân khiến quan hệ hai bên đổ vỡ; nữ diễn viên từng tự nhận mình “như trẻ mồ côi”, trong khi em gái bà cũng đã thông qua luật sư phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản.

Nhiều năm qua, đời tư của Lưu Hiểu Khánh luôn là chủ đề gây chú ý với loạt tin đồn xoay quanh tình cảm, hôn nhân và các mối quan hệ cá nhân. Bà từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân, và vướng không ít vấn đề với những người kém tuổi.

Lưu Hiểu Khánh (sinh năm 1950, Trùng Khánh) là một trong những minh tinh tiêu biểu của điện ảnh Trung Quốc, nổi lên từ cuối thập niên 1970 và duy trì sức ảnh hưởng suốt nhiều thập kỷ. Bà ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Tiểu Hoa, Phù Dung trấn, Thiêu đốt Viên Minh Viên, đặc biệt là vai Võ Tắc Thiên - hình tượng mang tính biểu tượng gắn liền với tên tuổi.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, bà từng lấn sân kinh doanh và lọt danh sách những phụ nữ giàu có tại Trung Quốc vào cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, sự nghiệp gặp biến cố lớn năm 2002 khi vướng bê bối trốn thuế và bị phạt tù. Sau giai đoạn này, Lưu Hiểu Khánh trở lại hoạt động nghệ thuật từ những vai nhỏ, dần khôi phục vị thế và tiếp tục góp mặt trong phim truyền hình, sân khấu cũng như các chương trình giải trí.