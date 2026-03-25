Kim Ji Won khác lạ

Ngoại hình khác lạ của Kim Ji Won khi xuất hiện tại một sự kiện quốc tế đang thu hút sự chú ý, trong đó không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng.

Theo Chosun, ngày 24/3, Kim Ji Won tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp Bulgari tại Milan (Italy). Tại đây, cô diện váy quây (tube-top) tông xanh đậm, kết hợp cùng trang sức cao cấp, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng.

Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao quốc tế như Anne Hathaway, Lưu Diệc Phi…, trong đó Kim Ji Won vẫn gây chú ý nhờ phong thái tự nhiên và sự hiện diện nổi bật giữa dàn khách mời toàn cầu.

Tuy nhiên, điểm khiến dư luận quan tâm là vóc dáng mảnh mai hơn trước của cô. Cụ để, đường viền hàm của nữ diễn viên được nhận xét trở nên sắc nét hơn, phần vai cũng thanh thoát hơn. Dù vậy, một số ý kiến bày tỏ sự lo lắng, đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên.

Thực chất, trước đó, Kim Ji Won từng chia sẻ về quá trình kiểm soát chế độ ăn uống trong thời gian dài để phục vụ vai diễn trong phim Nữ hoàng nước mắt. Do đó, cũng có những bình luận cho rằng cô có thể đang tiếp tục siết vóc dáng để phù hợp với hình tượng trong dự án mới.

Hình ảnh gây lo lắng của Kim Ji Won. Ảnh: Vogue.

Sau thành công của Nữ hoàng nước mắt, Kim Ji Won được cho là sẽ trở lại màn ảnh với dự án Doctor X: Thời đại của Mafia trắng. Tác phẩm thuộc thể loại y khoa pha màu sắc chính kịch, xoay quanh cuộc đối đầu giữa cá nhân xuất sắc và hệ thống đầy bất cập. Việc đảm nhận vai bác sĩ phẫu thuật thiên tài được xem là bước chuyển hình tượng đáng chú ý, khi nữ diễn viên hướng đến những nhân vật có chiều sâu và nội tâm phức tạp hơn.

Kim Ji Won (sinh năm 1992) là một trong những gương mặt nổi bật của làn sóng Hallyu, hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất từ năm 2010. Cô bắt đầu với các vai phụ trong sitcom và phim truyền hình, trước khi gây chú ý qua The Heirs và đặc biệt là Hậu duệ mặt trời, tác phẩm giúp tên tuổi vươn ra thị trường quốc tế.

Những năm sau đó, Kim Ji Won dần khẳng định vị thế với loạt vai chính trong Fight for My Way, Arthdal Chronicles, My Liberation Notes và gần đây là Nữ hoàng nước mắt.

Về đời tư, Kim Ji Won được biết đến là người kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân trước truyền thông. Cô sinh ra và lớn lên tại Seoul, có một chị gái và từng có thời gian sinh sống tại Mỹ khi còn nhỏ. Nữ diễn viên theo học chuyên ngành sân khấu tại Đại học Dongguk, đồng thời duy trì hình ảnh sạch, ít vướng ồn ào trong suốt quá trình hoạt động.