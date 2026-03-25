Bức ảnh gây chú ý của 'mỹ nhân phản diện' TVB

  • Thứ tư, 25/3/2026 12:22 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Lương Doãn Du đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội, khoe vẻ gợi cảm trong trang phục xuyên thấu. Bộ ảnh tôn lên vóc dáng cân đối, đường cong nổi bật của nữ diễn viên.

Theo HK01, Diễn viên TVB Lương Doãn Du đang nhận được nhiều sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội, khoe vẻ ngoài gợi cảm trong trang phục xuyên thấu.

Trong bộ ảnh mới, Lương Doãn Du diện váy voan - ren mỏng tông trắng, thiết kế hai dây với phần cổ xẻ sâu, ôm sát cơ thể, làm nổi bật vóc dáng cân đối và đường cong rõ rệt. Chất liệu xuyên thấu kết hợp các chi tiết ren tạo hiệu ứng vừa mềm mại vừa gợi cảm, trong khi ánh sáng giúp tôn lên làn da và đường nét cơ thể.

Nhiều góc chụp, nữ diễn viên lựa chọn cách tạo dáng nhẹ nhàng nhưng có chủ ý nhấn mạnh vòng một đầy đặn, vòng eo thon và tổng thể hình thể thanh mảnh.

Lương Doãn Du gây chú ý với trang phục xuyên thấu. Ảnh: @Liang Yunyu.

Trước một số bình luận mang tính mỉa mai về vòng một, Lương Doãn Du đã đáp trả bằng cách trích dẫn Hồng Lâu Mộng: “Phụ nữ chẳng phải được tạo nên từ nước sao?”. Câu nói này vốn là lời của nhân vật Giả Bảo Ngọc trong tác phẩm kinh điển, thường được dùng để ca ngợi vẻ đẹp mềm mại của phái nữ.

Lương Doãn Du, sinh năm 1998, là diễn viên, người mẫu trực thuộc TVB. Cô được biết đến sau khi tham gia Hoa hậu Hong Kong 2021 và nhanh chóng ký hợp đồng với nhà đài. Từ năm 2022, người đẹp góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Mái ấm gia đình, Pháp ngôn nhân, Hắc sắc nguyệt quang... Với ngoại hình sắc sảo, chiều cao nổi bật và thần thái quyến rũ, cô thường được giao các vai phản diện hoặc nhân vật gợi cảm, dần xây dựng hình ảnh “mỹ nhân phản diện” quen mặt trên màn ảnh nhỏ.

Ngoài công việc diễn xuất, Lương Doãn Du theo đuổi phong cách hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ các bộ ảnh thời trang táo bạo, khoe vóc dáng. Cô khá kín tiếng về đời sống cá nhân và chuyện tình cảm, song từng vướng một số tranh luận từ thời thi hoa hậu liên quan đến phát ngôn.

Minh An

Lương Doãn Du TVB TVB giải trí gợi cảm

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

