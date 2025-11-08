Lưu Đức Hoa kinh ngạc khi phát hiện có người núp dưới gầm giường

Lưu Gia Linh mới đây đã kể lại câu chuyện hi hữu của Lưu Đức Hoa. Nam diễn viên từng phát hiện fan cuồng trốn dưới gầm giường khách sạn.

Theo HK01, trong một chương trình mới đây, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã kể lại câu chuyện hy hữu của người bạn thân Lưu Đức Hoa.

Cụ thể, khi trò chuyện cùng Lưu Hiểu Khánh về vấn đề an toàn trong những chuyến quay xa, Lưu Gia Linh cho biết Lưu Đức Hoa từng bị một fan cuồng trốn dưới gầm giường khách sạn - sự cố khiến anh bị ám ảnh tâm lý trong thời gian dài.

Lưu Đức Hoa từng bị người hâm mộ cuồng nhiệt quấy rối. Ảnh: Visual China.

"Trước cửa phòng anh ấy có đặt một chiếc ghế sofa, trên đó luôn có một nhân viên bảo vệ ngồi canh, mắt nhìn thẳng vào cửa. Tôi hỏi: ‘Lưu Đức Hoa, sao anh lại thuê bảo vệ ngồi ngay trước cửa vậy?’. Anh ấy nói: ‘Tôi cũng không muốn như vậy đâu’. Sau đó Lưu Đức Hoa kể từng có lần khi quay xong trở về phòng, có người bò ra từ dưới gầm giường! Thật sự có thể điên cuồng đến mức đó”, Lưu Gia Linh nhớ lại.

Thực tế, Lưu Đức Hoa cũng từ nhắc về vụ việc tương tự khi quay Thiên hạ vô tặc. Theo nam diễn viên, trong lúc được massage tại khách sạn, anh cảm thấy có điều khác thường dưới giường và phát hiện một thiếu niên 16 tuổi đang ẩn nấp bên dưới. Song thay vì báo cảnh sát, anh dành gần một giờ để khuyên nhủ cậu bé rời đi.

Tuy nhiên, kể từ sau những sự cố đó, Lưu Đức Hoa luôn sắp xếp bảo vệ túc trực trước cửa phòng mỗi khi đi công tác, nhằm bảo đảm an toàn và tránh bị xâm phạm đời tư.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là diễn viên kiêm ca sĩ, nhà sản xuất đình đám người Hong Kong. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đầu quân cho hãng TVB, sau đó nổi tiếng với các phim Thần điêu đại hiệp (1983), Thiên nhược hữu tình, Đại hòa thượng hay Vô gian đạo…

Trong lĩnh vực âm nhạc, Lưu Đức Hoa cũng đạt nhiều thành tựu. Từ năm 1985, các đĩa hát của ông bán rất chạy, doanh số cao. Ông được mệnh danh Tứ đại thiên vương cùng Quách Phú Thành, Lê Minh và Trương Học Hữu. Ở tuổi 63, Lưu Đức Hoa vẫn miệt mài hoạt động âm nhạc, được công chúng khen ngợi duy trì tốt vóc dáng, phong độ.