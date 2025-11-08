Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lưu Đức Hoa kinh ngạc khi phát hiện có người núp dưới gầm giường

  • Thứ bảy, 8/11/2025 19:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lưu Gia Linh mới đây đã kể lại câu chuyện hi hữu của Lưu Đức Hoa. Nam diễn viên từng phát hiện fan cuồng trốn dưới gầm giường khách sạn.

Theo HK01, trong một chương trình mới đây, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã kể lại câu chuyện hy hữu của người bạn thân Lưu Đức Hoa.

Cụ thể, khi trò chuyện cùng Lưu Hiểu Khánh về vấn đề an toàn trong những chuyến quay xa, Lưu Gia Linh cho biết Lưu Đức Hoa từng bị một fan cuồng trốn dưới gầm giường khách sạn - sự cố khiến anh bị ám ảnh tâm lý trong thời gian dài.

Luu Duc Hoa anh 1

Lưu Đức Hoa từng bị người hâm mộ cuồng nhiệt quấy rối. Ảnh: Visual China.

"Trước cửa phòng anh ấy có đặt một chiếc ghế sofa, trên đó luôn có một nhân viên bảo vệ ngồi canh, mắt nhìn thẳng vào cửa. Tôi hỏi: ‘Lưu Đức Hoa, sao anh lại thuê bảo vệ ngồi ngay trước cửa vậy?’. Anh ấy nói: ‘Tôi cũng không muốn như vậy đâu’. Sau đó Lưu Đức Hoa kể từng có lần khi quay xong trở về phòng, có người bò ra từ dưới gầm giường! Thật sự có thể điên cuồng đến mức đó”, Lưu Gia Linh nhớ lại.

Thực tế, Lưu Đức Hoa cũng từ nhắc về vụ việc tương tự khi quay Thiên hạ vô tặc. Theo nam diễn viên, trong lúc được massage tại khách sạn, anh cảm thấy có điều khác thường dưới giường và phát hiện một thiếu niên 16 tuổi đang ẩn nấp bên dưới. Song thay vì báo cảnh sát, anh dành gần một giờ để khuyên nhủ cậu bé rời đi.

Tuy nhiên, kể từ sau những sự cố đó, Lưu Đức Hoa luôn sắp xếp bảo vệ túc trực trước cửa phòng mỗi khi đi công tác, nhằm bảo đảm an toàn và tránh bị xâm phạm đời tư.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là diễn viên kiêm ca sĩ, nhà sản xuất đình đám người Hong Kong. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đầu quân cho hãng TVB, sau đó nổi tiếng với các phim Thần điêu đại hiệp (1983), Thiên nhược hữu tình, Đại hòa thượng hay Vô gian đạo

Trong lĩnh vực âm nhạc, Lưu Đức Hoa cũng đạt nhiều thành tựu. Từ năm 1985, các đĩa hát của ông bán rất chạy, doanh số cao. Ông được mệnh danh Tứ đại thiên vương cùng Quách Phú Thành, Lê Minh và Trương Học Hữu. Ở tuổi 63, Lưu Đức Hoa vẫn miệt mài hoạt động âm nhạc, được công chúng khen ngợi duy trì tốt vóc dáng, phong độ.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu Sách hay mang tên Hữu Phỉ: tác phẩm của nhà văn Priest từng đứng thứ 3 trong danh sách truyện kiếm hiệp ngôn tình được yêu thích nhất trên diễn đàn văn học Tấn Giang khi vừa ra mắt. Nhiều năm liền bộ truyện nằm trong bảng xếp hạng 10 truyện ngôn tình được yêu thích ở Trung Quốc. Năm 2020, Hữu Phỉ được chuyển thể thành phim truyền hình, với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác

Maeng Seung Ji ngày càng táo bạo

Maeng Seung Ji ngày càng táo bạo khi liên tục chia sẻ những hình ảnh gợi cảm. Gần đây, cô gây chú ý khi đăng loạt ảnh diện bodysuit khoe vóc dáng quyến rũ.

7 giờ trước

Trang phục hai mảnh gợi cảm của sao 'Stranger things'

Tại buổi công chiếu “Stranger things”, Sadie Sink trở thành tâm điểm với trang phục hai mảnh gợi cảm. Nữ diễn viên thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

9 giờ trước

Thời gian đen tối của Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng chia sẻ về quãng thời gian rơi vào trầm cảm sau đổ vỡ tình cảm và sự ra đi của cha. Cô thừa nhận từng mất kiểm soát hành vi và sống như đang tự "hành xác".

29:1769 hôm qua

Minh An

Lưu Đức Hoa Lưu Hiểu Khánh Triệu Lệ Dĩnh Lưu Đức Hoa TVB Thần điêu đại hiệp quấy rối Hoa ngữ giải trí

  • Lưu Hiểu Khánh

    Lưu Hiểu Khánh

    Lưu Hiểu Khánh là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh từng lập kỷ lục 6 lần đăng quang ngôi vị "Ảnh hậu" Kim Kê. Năm 1999, bà được tạp chí Forbes xếp hạng thứ 45 trong số 50 doanh nhân giàu có nhất của Trung Quốc với tài sản hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên vào năm 2002 bà bị bắt giam 422 ngày vì tội trốn thuế và gian lận.

    • Ngày sinh: 30/10/1955
    • Nơi sinh: Phù Lăng, Trùng Khánh, Trung Quốc
    • Phim: Võ Tắc Thiên, Phượng hoàng lửa, Hồng lâu mộng, Xuân đào,...

  • Triệu Lệ Dĩnh

    Triệu Lệ Dĩnh

    Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua vai nữ chính trong phim Hoa thiên cốt và vai Sam Sam trong Sam Sam đến rồi. Năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh trở thành đại diện cho Liên hoan Phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 10 do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức và trở thành Nữ Thần Kim Ưng.

    • Ngày sinh: 16/10/1987
    • Nơi sinh: Hà Bắc, Trung Quốc
    • Phim: Lục Trinh truyền kì, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện,...
    • Chồng: Phùng Thiệu Phong

  • Lưu Đức Hoa

    Lưu Đức Hoa

    Lưu Đức Hoa là nam diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Hong Kong. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đầu quân cho hãng TVB và tham gia các bộ phim truyền hình. Nhưng anh chỉ thực sự nổi tiếng khi vào vai Dương Quá trong bộ phim Thần điêu đại hiệp (1983). Nhờ những vai diễn thành công liên tiếp, Lưu Đức Hoa đã trở thành một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất của hãng TVB và được người hâm mộ xếp vào nhóm "Ngũ hổ tướng".

    • Ngày sinh: 27/9/1961
    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Vợ: Chu Lệ Thiên
    • Con: 1

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Đọc tiếp

Nhung dang tiec o de cu giai Grammy 2026 hinh anh

Những đáng tiếc ở đề cử giải Grammy 2026

18 phút trước 21:01 8/11/2025

0

Mặc dù đã có những dấu hiệu hòa giải với Grammy đầu năm nay, cộng với việc hiphop/R&B là chủ đạo của Grammy 2026, The Weeknd vẫn không nhận được đề cử nào cho giải thưởng của Viện Hàn Lâm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý