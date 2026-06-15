Lương Triều Vỹ gây chú ý

Ngôi sao "Lộc đỉnh ký" có những chia sẻ thẳng thắn trước tác động của trí tuệ nhân tạo với ngành công nghiệp điện ảnh.

Theo Sinchew, Lương Triều Vỹ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban giám khảo giải Kim Tước tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Trong buổi gặp gỡ báo giới, truyền thông hôm 13/6, ông có những chia sẻ về tác động của AI đối với điện ảnh. Tài tử nhận định AI “không có linh hồn”, đồng thời khẳng định sẽ không cho phép AI sử dụng hình ảnh của mình.

Lương Triều Vỹ cho rằng AI là con dao hai lưỡi. Công nghệ này thực sự có thể nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian ở cả giai đoạn tiền kỳ lẫn hậu kỳ của một bộ phim, đồng thời mang lại nhiều lợi thế về mặt kỹ thuật và giúp giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, theo Lương Triều Vỹ, AI vẫn không thể thay thế cảm xúc và tư duy của người sáng tạo.

Lương Triều Vỹ là Chủ tịch Ban giám khảo giải Kim Tước tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Ảnh: Sinchew.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng cấp quyền sử dụng hình ảnh của mình cho AI hay không, nam diễn viên trả lời dứt khoát: “Không”. Ông cho rằng diễn viên là nghề khó có thể bị thay thế hoàn toàn. “Nếu nói với khán giả đó là AI, cảm nhận của họ khi xem phim sẽ khác đi. Kim cương giả ngày nay có thể được làm giống hệt kim cương thật. Nếu đặt hai viên kim cương trước mặt và bảo bạn chọn một viên, bạn sẽ chọn viên thật hay viên giả?”, ngôi sao Lộc đỉnh ký chia sẻ.

Ở tuổi 63, Lương Triều Vỹ vẫn là gương mặt hàng đầu của điện ảnh châu Á, liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn. Sau thành công với The Goldfinger, tài tử Hong Kong tiếp tục xuất hiện trong Silent Friend, phim châu Âu của đạo diễn Ildikó Enyedi.

Thời gian qua, nam diễn viên liên tiếp nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cũng như Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật.

Đời thường, tài tử duy trì lối sống giản dị, tránh xa ánh đèn hào nhoáng. Ông dành nhiều thời gian cho thể thao, đọc sách, nấu ăn và xem phim.