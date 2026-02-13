Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lùi thời gian điều hành giá xăng dầu dịp Tết

  • Thứ sáu, 13/2/2026 14:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo quy định hiện hành, thứ Năm ngày 19/2 trùng với mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Do đó, kỳ điều hành giá xăng dầu này sẽ chuyển sang thứ Sáu, ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết).

Bộ Công Thương cho biết kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 19/2 sẽ được chuyển sang thực hiện vào mùng 4 Tết. Ảnh: Việt Linh.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, việc điều hành sẽ được điều chỉnh linh hoạt.

Cụ thể, nếu ngày thứ Năm trùng vào ngày 29 hoặc 30 Tết, việc điều hành được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó; nếu thứ Năm rơi vào các ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành sẽ được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

Đối với các kỳ điều hành trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định, nếu thứ Năm trùng với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ thì việc điều hành được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó; nếu trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại thì sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

Trong trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều hành phù hợp.

Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương địa phương cùng các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động triển khai thực hiện đúng thời gian điều hành theo quy định, bảo đảm hoạt động cung ứng xăng dầu thông suốt, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán.

Hồng Nhung

