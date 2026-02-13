TP.HCM yêu cầu không để thiếu xăng dầu trên cao tốc Long Thành

Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu thương nhân đầu mối, phân phối và các cửa hàng xăng dầu gần tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành chủ động điều tiết nguồn cung, tránh thiếu xăng cục bộ.

Sở Công Thương TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động đổ xăng trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phạm Thắng.

Liên quan đến sự việc 2 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái, tuyến phải) trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang tạm ngừng hoạt động, Sở Công Thương TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường bổ sung xăng dầu để đảm bảo nguồn cung liên tục.

Theo đó, Sở Công Thương TP.HCM đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Song song, các thương nhân tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ; tăng cường giám sát hệ thống đại lý, cửa hàng thuộc quyền không để xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn, chủ động phương án tăng chuyến - tăng bồn - tăng sản lượng trong các khung giờ cao điểm.

Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu gần tuyến kết nối, đường dẫn lên cao tốc, Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu các cửa hàng duy trì bán hàng ổn định, bố trí nhân sự, ca kíp hợp lý; ưu tiên kéo dài thời gian bán (khuyến khích bán 24/24 nếu điều kiện cho phép).

Các cửa hàng cũng chủ động dự trữ tồn bể phù hợp, báo cáo ngay cho thương nhân cung cấp khi có nguy cơ thiếu hàng để điều tiết kịp thời; treo bảng thông tin Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

"Đề nghị các thương nhân, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nêu trên nghiêm túc triển khai, chủ động phối hợp điều tiết nguồn hàng, không để thiếu hàng cục bộ", Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh.

Đối với doanh nghiệp vận tải và người dân, Sở khuyến cáo cần chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp trước khi lưu thông trên tuyến, tránh bị động do các điểm bán trên trạm dừng nghỉ tạm ngưng hoạt động.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, có khoảng 11 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM gần các tuyến kết nối, đường dẫn lên xuống cao tốc để người dân chủ động đổ xăng, gồm các cửa hàng trên Xa lộ Hà Nội (phường Linh Xuân, phường An Khánh), đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, phường Bình Trưng), Đồng Văn Cống (phường Cát Lái) và trên Quốc lộ 51.

Trước đó, ngày 11/2, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, 2 trạm xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100 trên tuyến cao tốc này đang tạm ngừng hoạt động do có tranh chấp dân sự.