Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

Xăng RON 95 được bán với giá 20.540 đồng. Ảnh: Việt Linh.

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (20/11).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 40 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và giảm 30 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.800 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.540 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước liên tục tăng giảm đan xen trong 2 tháng trở lại đây. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 26 lần, giảm 22 lần.

Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 40 đồng/lít xuống 19.820 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 24 lần và giảm 23 lần.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 850-1.250 đồng/lít.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 2/1/2025 9/1 16/1 23/1 1/2 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 5/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 Xăng RON 95 đồng/lít 20740 21010 21220 21140 21000 20920 21070 21330 21110 20400 19640 20080 20420 20910 19200 18850 19630 19580 19170 19590 19530 19590 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 Xăng E5 RON 92

20050 20430 20750 20590 20390 20440 20590 20850 20650 19960 19280 19690 20030 20370 18880 18490 19230 19150 18770 19180 19120 19190 19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800

Hiện dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II/2025 là hơn 5.614 tỷ đồng . Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng .

Bộ Tài chính đang soạn dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Liên quan việc hoàn thuế đối với xăng sinh học, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng sinh học kê khai, nộp và khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính.

Phần thuế của xăng khoáng dùng làm nguyên liệu chưa khấu trừ hết được bù trừ với thuế của hàng hóa, dịch vụ khác trong kỳ. Nếu sau bù trừ vẫn còn dư, doanh nghiệp được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp hoặc hoàn thuế theo quy định.