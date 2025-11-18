Thủ tướng đề nghị Kuwait xây kho xăng dầu ngoại quan ở Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn KPC (Kuwait) xem xét hợp tác xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam để Kuwait có thêm một khu vực chiến lược trong dự trữ xăng dầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn KPC Sheikh Nawaf S. Al-Sabah. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong chương trình thăm chính thức Kuwait, sáng 18/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait (KPC) Sheikh Nawaf S. Al-Sabah.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng cảm ơn phía Kuwait đã có các dự án đầu tư vào Việt Nam, trong đó có dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn trở thành biểu tượng cho hợp tác đầu tư giữa 2 nước.

Thủ tướng cho biết Việt Nam rất quyết liệt và đề nghị phía Kuwait phối hợp với các đối tác phía Việt Nam giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại dự án trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", coi đây là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 nước, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng cho cả 2 nước; đồng thời hướng tới tương lai, thực hiện mở rộng dự án này, cũng như có thêm các dự án hợp tác khác tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, nhất là các dự án năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Thủ tướng cho biết trong chiến lược phát triển đất nước, Việt Nam luôn đặt vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng là trọng tâm. Do đó, Việt Nam sẽ tích cực ban hành nhiều chính sách nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.

Việt Nam mong muốn Kuwait và Tập đoàn KPC tiếp tục cung cấp nguồn cung dầu thô ổn định với giá thành ưu đãi cho Việt Nam.

Giám đốc điều hành KPC cho biết trên nền tảng quan hệ 2 nước, tập đoàn và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang có quan hệ hợp tác tốt đẹp, thông qua dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ông Sheikh Nawaf S. Al-Sabah chia sẻ KPC đang tích cực phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và các đối tác khác để giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn tại dự án này, đồng thời thúc đẩy hơn nữa đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong ngành lọc hoá dầu.

Lãnh đạo KPC đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía KPC để giải quyết; đồng thời tiếp tục có cơ chế, chính sách ưu đãi, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn để KPC triển khai các dự án mới tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Tập đoàn KPC quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho phía Việt Nam để Việt Nam sớm có những nhà máy quy mô lớn, vừa để đảm bảo an ninh năng lượng, vừa để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh hợp tác với Petrovietnam trong khai thác, thăm dò, sản xuất trang thiết bị, đào tạo nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành dầu khí…

Cùng với đó, KPC xem xét hợp tác với Việt Nam xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam để Kuwait có thêm một khu vực chiến lược trong dự trữ xăng dầu. Đồng thời, củng cố, nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Kuwait.