Giá xăng dầu sắp được điều chỉnh sớm hơn thường lệ

  • Thứ ba, 30/12/2025 20:14 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Kỳ điều hành giá xăng dầu tuần này sẽ được thực hiện sớm hơn thông lệ 1 ngày, tức từ thứ Tư (31/12), do trùng vào lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó cục trưởng Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thông tin: Theo quy định hiện hành, thứ Năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày mai (thứ Tư, 31/12 - ngày làm việc cuối cùng của năm 2025).

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần.

Tuy nhiên, nghị định cũng nêu rõ: Nếu thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ thì thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại thì thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

gia xang anh 1

Kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được chuyển sang chiều mai 31/12.

Sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm và gần đây có xu hướng phục hồi. Trong khi đó, sáng 30/12, giá nhập khẩu xăng RON95 tại Singapore ở mức 73,60 USD/thùng, xăng RON92 ở mức 71,54 USD/thùng, giảm khoảng 3 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, giá xăng dầu trong nước được nhiều ý kiến dự báo có thể tiếp tục giảm vào kỳ điều hành chiều mai 31/12 - kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025. Trong đó, dự báo giá xăng RON95 giảm khoảng 300 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 230 đồng/lít; dầu mazut giảm khoảng 50 đồng/kg. Ngược lại dầu diesel có thể tăng khoảng 40 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 30 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng ngày mai có thể sẽ có phiên giảm thứ 4 liên tiếp.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 25/12, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Người dân xếp hàng mua xăng, Đà Lạt khẳng định nguồn cung ổn định

Cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện xe chở xăng dầu không thể vào Đà Lạt trong những ngày tới như tin đồn trên mạng xã hội.

22:14 20/11/2025

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

14:39 20/11/2025

Thủ tướng đề nghị Kuwait xây kho xăng dầu ngoại quan ở Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn KPC (Kuwait) xem xét hợp tác xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam để Kuwait có thêm một khu vực chiến lược trong dự trữ xăng dầu.

18:10 18/11/2025

Phạm Duy/VTC News

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Đọc tiếp

