Giá xăng dầu sắp được điều chỉnh sớm hơn thường lệ

Kỳ điều hành giá xăng dầu tuần này sẽ được thực hiện sớm hơn thông lệ 1 ngày, tức từ thứ Tư (31/12), do trùng vào lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó cục trưởng Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thông tin: Theo quy định hiện hành, thứ Năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày mai (thứ Tư, 31/12 - ngày làm việc cuối cùng của năm 2025).

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần.

Tuy nhiên, nghị định cũng nêu rõ: Nếu thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ thì thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại thì thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được chuyển sang chiều mai 31/12.

Sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm và gần đây có xu hướng phục hồi. Trong khi đó, sáng 30/12, giá nhập khẩu xăng RON95 tại Singapore ở mức 73,60 USD /thùng, xăng RON92 ở mức 71,54 USD /thùng, giảm khoảng 3 USD /thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, giá xăng dầu trong nước được nhiều ý kiến dự báo có thể tiếp tục giảm vào kỳ điều hành chiều mai 31/12 - kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025. Trong đó, dự báo giá xăng RON95 giảm khoảng 300 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 230 đồng/lít; dầu mazut giảm khoảng 50 đồng/kg. Ngược lại dầu diesel có thể tăng khoảng 40 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 30 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng ngày mai có thể sẽ có phiên giảm thứ 4 liên tiếp.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 25/12, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.