Người dân xếp hàng mua xăng, Đà Lạt khẳng định nguồn cung ổn định

Cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện xe chở xăng dầu không thể vào Đà Lạt trong những ngày tới như tin đồn trên mạng xã hội.

Người dân Đà Lạt đi đổ xăng trong đêm do lo ngại khan hiếm nguồn cung sắp tới. Ảnh: FB Thanh Kong.

Chiều 20/11, mưa lớn kéo dài và sạt lở tại một số tuyến đèo kết nối vào Đà Lạt khiến trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng xe chở xăng dầu không thể vào thành phố trong những ngày tới. Tin đồn này đã khiến một bộ phận người dân lo ngại khan hiếm nguồn cung và đổ xô mua xăng tích trữ.

Tuy nhiên, theo Báo Lâm Đồng, cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo điều chỉnh việc cấm các phương tiện trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung. Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Sở khuyến cáo người dân và các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua đèo Tà Nung (đoạn Km0+00 đến Km8+000, ĐT.725) chủ động lưu thông vào ban ngày khi điều kiện thời tiết thuận lợi, hạn chế lưu thông khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế, trừ trường hợp đặc biệt.

Với ôtô tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách trên 30 chỗ trở lên, việc lưu thông vẫn được phép nhưng cần hạn chế trong điều kiện thời tiết xấu và ban đêm; đồng thời phải quan sát kỹ hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Điều này đồng nghĩa xe chở xăng dầu vẫn được phép đi qua đèo Tà Nung trong điều kiện đảm bảo an toàn. Vì vậy, nguồn cung xăng dầu cho Đà Lạt không bị gián đoạn như tin đồn.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân bình tĩnh, không tin vào các thông tin chưa kiểm chứng để tránh gây hoang mang và tạo ra tình trạng mua gom không cần thiết. Người dân được khuyến cáo theo dõi các thông báo chính thức để nắm bắt đúng tình hình và đảm bảo an toàn di chuyển trong thời tiết mưa bão.

Người dân ùn ùn xếp hàng chờ mua xăng vào tối 20/11 sau khi đọc tin đồn trên mạng xã hội. Ảnh: FB Thanh Kong.

Tối cùng ngày, Petrolimex Lâm Đồng cũng gửi thông báo tới khách hàng, khẳng định theo thông báo của Sở Xây dựng, xe tải từ 3,5 tấn trở lên vẫn có thể đi qua đèo Tà Nung. Do đó, doanh nghiệp đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho người dân.

"Kính mong quý khách hàng không nghe theo đồn đoán không chính xác, không đầu cơ tích trữ, hạn chế tập trung đông gây mất an toàn", Petrolimex Lâm Đồng nêu rõ trong thông báo.