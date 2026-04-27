Lục Nghị hiện tại ra sao

  Thứ hai, 27/4/2026 15:02 (GMT+7)
Nam diễn viên "Thiếu niên Bao Thanh Thiên" gây lo lắng khi xuất hiện với đôi môi thâm tím. Anh cho biết đã đi kiểm tra sức khỏe ngay sau đó nhưng chỉ phát hiện bị thừa cân.

Theo Sohu, Lục Nghị mới đây gây chú ý khi xuất hiện trên livestream, tương tác với người hâm mộ. Song, dân mạng bày tỏ lo lắng khi đôi môi của nam diễn viên thâm tím, khuyên anh nên đi kiểm tra sức khỏe.

Hôm 26/4, Lục Nghị lên tiếng trấn an người hâm mộ, cho biết đã lập tức đi khám sức khỏe. "Phần bình luận mọi người đều nói môi tôi bị tím, nên tôi nghe theo ý kiến của mọi người, đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả", anh chia sẻ.

Luc Nghi anh 1

Lục Nghị cho biết tình trạng sức khỏe của anh bình thường, ngoại trừ việc thừa cân. Ảnh: Sohu.

Trong đoạn video được đăng kèm, nam diễn viên cùng bà xã đến bệnh viện làm thủ tục khám sức khỏe. Anh chủ yếu kiểm tra tim, xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy chức năng tim của Lục Nghị hoàn toàn bình thường, nhưng cân nặng lại vượt chuẩn. Anh cao 1,8 m, nặng tới gần 90 kg.

Lục Nghị hài hước tự nhận cơ thể "đầy đặn", cho biết thời gian tới sẽ bắt đầu ăn uống khoa học, tập luyện thể thao để giảm cân. Tài tử cũng gửi lời cảm ơn dân mạng đã quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của mình.

Lục Nghị sinh năm 1976, từng là nam thần một thời của màn ảnh Hoa ngữ. Những năm 2000, Lục Nghị cùng với Huỳnh Lỗi, Lý Á Bằng và Hồ Binh được gọi là "tứ đại tiểu sinh", những người hội tụ đủ tài năng, ngoại hình, thành tích phim ảnh.

Anh được truyền thông Trung Quốc nhận định là một trong những "đại gia ngầm" trong showbiz Hoa ngữ, sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu USD. Ngoài hàng loạt bất động sản đắt đỏ, tài tử còn có dàn siêu xe quý hiếm. Năm 2017, diễn viên từng mua chiếc Rolls-Royce với giá 4 triệu NDT để tặng vợ. Siêu xe này chỉ có 50 chiếc được bán tại Trung Quốc và Lục Nghị là người sở hữu đầu tiên.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.

Vì sao nhiều người bỏ về khi xem bộ phim kỳ lạ có Lê Khánh, Miu Lê

"Đại tiệc trăng máu 8" là một trải nghiệm kỳ lạ. Và tất nhiên, không phải khán giả nào cũng dành cho phim sự kiên nhẫn.

11 giờ trước

Thái Hòa thua sốc

Bên cạnh "Phí Phông" đã chiếu trước, cuộc đua phòng vé giai đoạn đầu mùa lễ 30/4 diễn ra khốc liệt với sự cạnh tranh của 4 ứng viên. "Heo năm móng" đang là cái tên có ưu thế.

11 giờ trước

Lý do phim Việt 18+ 'Heo năm móng' dẫn đầu cuộc đua khốc liệt dịp 30/4

“Heo năm móng” là đứa con tinh thần tiếp theo của Lưu Thành Luân, nằm trong vũ trụ linh dị dân gian, bên cạnh “Linh miêu” và “Quỷ cẩu”.

21 giờ trước

Phuong Trinh Jolie sau 4 nam cuoi hinh anh

Phương Trinh Jolie sau 4 năm cưới

4 giờ trước 12:19 27/4/2026

Phương Trinh Jolie và Lý Bình vừa kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Nữ diễn viên vẫn giữ sắc vóc cân đối dù trải qua ba lần sinh nở.

Anh thoi tre cua Charlie Nguyen hinh anh

Ảnh thời trẻ của Charlie Nguyễn

5 giờ trước 11:34 27/4/2026

Đạo diễn Charlie Nguyễn và Vân Sơn vừa tái hiện khoảnh khắc cách đây 36 năm. Hình ảnh thời trẻ của Charlie Nguyễn gây chú ý.

