Lục Nghị hiện tại ra sao

Nam diễn viên "Thiếu niên Bao Thanh Thiên" gây lo lắng khi xuất hiện với đôi môi thâm tím. Anh cho biết đã đi kiểm tra sức khỏe ngay sau đó nhưng chỉ phát hiện bị thừa cân.

Theo Sohu, Lục Nghị mới đây gây chú ý khi xuất hiện trên livestream, tương tác với người hâm mộ. Song, dân mạng bày tỏ lo lắng khi đôi môi của nam diễn viên thâm tím, khuyên anh nên đi kiểm tra sức khỏe.

Hôm 26/4, Lục Nghị lên tiếng trấn an người hâm mộ, cho biết đã lập tức đi khám sức khỏe. "Phần bình luận mọi người đều nói môi tôi bị tím, nên tôi nghe theo ý kiến của mọi người, đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả", anh chia sẻ.

Lục Nghị cho biết tình trạng sức khỏe của anh bình thường, ngoại trừ việc thừa cân. Ảnh: Sohu.

Trong đoạn video được đăng kèm, nam diễn viên cùng bà xã đến bệnh viện làm thủ tục khám sức khỏe. Anh chủ yếu kiểm tra tim, xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy chức năng tim của Lục Nghị hoàn toàn bình thường, nhưng cân nặng lại vượt chuẩn. Anh cao 1,8 m, nặng tới gần 90 kg.

Lục Nghị hài hước tự nhận cơ thể "đầy đặn", cho biết thời gian tới sẽ bắt đầu ăn uống khoa học, tập luyện thể thao để giảm cân. Tài tử cũng gửi lời cảm ơn dân mạng đã quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của mình.

Lục Nghị sinh năm 1976, từng là nam thần một thời của màn ảnh Hoa ngữ. Những năm 2000, Lục Nghị cùng với Huỳnh Lỗi, Lý Á Bằng và Hồ Binh được gọi là "tứ đại tiểu sinh", những người hội tụ đủ tài năng, ngoại hình, thành tích phim ảnh.

Anh được truyền thông Trung Quốc nhận định là một trong những "đại gia ngầm" trong showbiz Hoa ngữ, sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu USD. Ngoài hàng loạt bất động sản đắt đỏ, tài tử còn có dàn siêu xe quý hiếm. Năm 2017, diễn viên từng mua chiếc Rolls-Royce với giá 4 triệu NDT để tặng vợ. Siêu xe này chỉ có 50 chiếc được bán tại Trung Quốc và Lục Nghị là người sở hữu đầu tiên.