Thái Hòa thua sốc

Bên cạnh "Phí Phông" đã chiếu trước, cuộc đua phòng vé giai đoạn đầu mùa lễ 30/4 diễn ra khốc liệt với sự cạnh tranh của 4 ứng viên. "Heo năm móng" đang là cái tên có ưu thế.

Cuộc đấu ở rạp Việt dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được giới chuyên môn nhận định chưa từng có trong lịch sử, khi số lượng phim tham chiến nhiều vượt trội, lên tới 5 tác phẩm. Trước đó, con số này chưa từng xuất hiện, kể cả ở các mùa Tết - thời điểm rạp Việt nhộn nhịp nhất năm - cũng chỉ có 2-3 phim.

Quy mô các dự án cũng "không phải dạng xoàng" khi đến từ những ê-kíp, đoàn phim đã có tên tuổi trên thị trường. Chưa kể, cả ba nhà phát hành lớn tại Việt Nam là CGV, Galaxy và Lotte đều có tác phẩm ra mắt. Cuộc đua vì vậy trở nên căng thẳng, khi không chỉ là màn so găng về chất lượng, mà còn là chiến lược phát hành, truyền thông và cạnh tranh suất chiếu của các ứng viên.

Kết thúc tuần mở màn, tức giai đoạn đầu của kỳ nghỉ lễ, ứng viên chiến thắng đã dần lộ diện.

'Heo năm móng' đang áp đảo

Trước khi dàn phim đổ bộ rạp chiếu, giới quan sát lẫn người yêu phim từng bàn luận sôi nổi, dự đoán về kết quả cuộc đấu. Dựa vào yếu tố truyền thông ban đầu, Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 là hai cái tên có phần nổi trội. Bộ đôi đến từ những ê-kíp lớn, có tên tuổi trên thị trường, lại quy tụ dàn diễn viên với nhiều gương mặt dễ bán vé.

Sát giờ G, khi thông tin về tình hình phân bổ những suất chiếu mở màn được hé lộ, những dự đoán đã thay đổi. Với lợi thế từ thương hiệu phát hành, Anh hùng (CGV) và Heo năm móng (Galaxy) được ưu ái với suất chiếu nhỉnh hơn hai đối thủ còn lại. Cần phải lưu ý, trong giai đoạn phim bắt đầu ra rạp, suất chiếu là yếu tố mang tính sống còn, tác động rất mạnh đến kết quả doanh thu.

Phim có Võ Tấn Phát đóng chính đang dẫn đầu đường đua rạp mùa lễ 30/4.

Diễn biến thực tế tiếp tục mang đến một bất ngờ khác. Ở ngày đầu tiên công chiếu, Heo năm móng như dự đoán vươn lên dẫn đầu đoàn đua, vượt trội cả về doanh thu lẫn số suất. Ngạc nhiên ở chỗ Anh hùng bị bỏ lại, xếp sau Đại tiệc trăng máu 8 và cả phim đã chiếu 1 tuần là Phí Phông.

Vấn đề ở chỗ, số lượng suất chiếu các tác phẩm tham gia không đồng đều. Heo năm móng có khoảng 2.500 suất chiếu/ngày, gặt hái khoảng 8,5 tỷ đồng . Anh hùng với gần 2.100 suất/ngày, không thua kém đối thủ là bao, nhưng mới kịp thu 2,5 tỷ. Việc phim có Thái Hòa đóng chính lép vế hẳn về thành tích là một kết quả gây sốc.

Trong khi Đại tiệc trăng máu 8 thu 3,3 tỷ đồng , chỉ với 1.300 suất chiếu. Trùm Sò hụt hơi ngay từ những bước chân đầu tiên, số suất chiếu chưa đầy 600 nên doanh thu khiêm tốn cũng là điều dễ hiểu. Những số liệu nêu trên được thống kê bởi trang độc lập Box Office Vietnam.

Trong ngày cuối cùng của tuần mở màn (26/4), thứ hạng trên gần như giữ nguyên. Heo năm móng vẫn áp đảo với thành tích bằng 3 đối thủ gộp lại. Số suất chiếu phim cũng được điều chỉnh tăng thêm, lên tới xấp xỉ 3.000 suất/ngày. Cả Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 đều có sự giảm nhẹ về suất chiếu.

Tính đến cuối ngày 26/4, thành tích của Heo năm móng theo ghi nhận là 37 tỷ đồng , con số mở màn khá triển vọng với dòng phim kinh dị. Doanh thu của Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng và Trùm Sò lần lượt là 16 tỷ đồng , 13 tỷ đồng và 3 tỷ đồng .

Anh hùng có Thái Hòa đóng chính.

Khó tìm ra phim 200 tỷ?

Bên cạnh 4 cái tên kể trên, Phí Phông làm nên bất ngờ khi vẫn trụ vững ở rạp Việt dù đã chiếu trước. Ban đầu, tác phẩm ấn định lịch ra mắt cùng dàn đối thủ đồng hương, nhưng đẩy lịch ra mắt sớm nhằm tận dụng khoảng trống thị trường. Kết quả vượt ngoài mong đợi khi phim hái ra tiền, có thời điểm vượt 5.000 suất chiếu. Thành tích phim theo ghi nhận hiện tại đã là gần 130 tỷ đồng .

Những chỉ số phòng vé rất tích cực ở tuần mở màn giúp Phí Phông có lợi thế để đàm phán, giữ suất chiếu ổn định tại các cụm rạp. Hiện tại, tác phẩm của Đỗ Quốc Trung còn khoảng 2.300 suất chiếu/ngày. Đáng chú ý, phim có màn bám đuổi khá sít sao với cái tên đang dẫn đầu là Heo năm móng. Doanh thu theo ngày của cả hai tác phẩm không có sự chênh lệch đáng kể.

Ở góc nhìn khác, một hiện tượng thú vị xuất hiện ở rạp Việt: cả hai cái tên đang áp đảo đều thuộc thể loại kinh dị. Trong khi gia đình, hài hước, tâm lý - những thể loại được ưa chuộng suốt một thời gian dài - đều bị bỏ lại phía sau.

Thạc sĩ Nguyễn Cao Tùng, một nhà sản xuất phim có kinh nghiệm quan sát thị trường nhiều năm, cho rằng khi vị trí dẫn đầu bị cạnh tranh gay gắt đồng nghĩa chất lượng các bản phim có sự tương đương, không phim nào thực sự vượt trội hơn đối thủ.

"Chiến thắng sau cùng sẽ do chiến lược tiếp thị và phát hành, đẩy tiếp thị thế nào, tăng số lượng suất chiếu ra sao, tăng tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu… Ai mạnh tiền đẩy vào tiếp thị và phát hành lúc này sẽ là người thắng", chuyên gia nhận định.

Tất nhiên, đây mới là giai đoạn đầu của kỳ nghỉ lễ. Ở chặng xuất phát, kết quả phụ thuộc nhiều vào truyền thông, lợi thế phát hành, trong khi cuộc đua vẫn còn kéo dài và nhiều biến số tiềm ẩn.

Heo năm móng áp đảo một mặt nhờ hưởng lợi từ nhà phát hành, mặt khác có chiến lược truyền thông rầm rộ và bài bản hơn các đối thủ. Ở giai đoạn tiếp theo, hiệu ứng truyền miệng là yếu tố tác động mạnh tới hành vi mua vé. Điều này đòi hỏi các đoàn phim phải tỉnh táo, thận trọng trong cách truyền thông phim.

Đại tiệc trăng máu 8 đang xếp vị trí top 3 phòng vé.

Ở khía cạnh song song, dựa trên kết quả phòng vé giai đoạn đầu mùa lễ năm nay, giới quan sát cho rằng việc tìm ra thêm một bộ phim 200 tỷ là không dễ. Phí Phông là cái tên duy nhất có tiềm năng chạm tay tới cột mốc này. Trong khi cả 4 cái tên còn lại đều gần như không có cơ hội.

Việc các dự án chen chúc chiếu rạp tác động mạnh tới số lượng suất chiếu phân bổ lẫn mức độ quan tâm của khán giả đối với phim. Quan sát phòng vé thời gian qua, dễ nhận ra loạt dự án có vòng đời tại rạp không dài, phải kết thúc hành trình do có nhiều đối thủ mới xuất hiện. Vậy nên nhiều tác phẩm có thành tích mở màn rất thuận lợi, nhưng cũng chỉ dừng chân trong ngưỡng doanh thu 100- 150 tỷ đồng . Một số ví dụ có thể kể tới như Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng, Tài hay Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực...

Trong năm 2026, điện ảnh Việt liên tiếp chứng kiến những dự án thành công, song tới nay mới có Thỏ ơi của Trấn Thành vượt doanh thu 200 tỷ. Phí Phông được kỳ vọng sẽ là cái tên tiếp theo chinh phục cột mốc này.

