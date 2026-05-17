Lotus Emira giá đến 12,888 tỷ đồng có gì đặc biệt?

|
Emira chính là mẫu xe có giá bán cao nhất trong dải sản phẩm mà Lotus mang đến Việt Nam. Đây cũng là chiếc xe động cơ đốt trong duy nhất còn được hãng xe Anh Quốc giữ lại.
|
Lotus Emira thừa hưởng những đường nét từ các đàn anh huyền thoại như Elise hay Exige, Evora. Với trục cơ sở khoảng 2.575 mm, chiếc xe dài hơn so với những mẫu xe cùng tầm giá như Porsche 911 hay 718.
|
Xe nặng khoảng 1,4 tấn. Đây cũng là điểm khiến nhiều người yêu thích thương hiệu quan tâm bởi ở quá khứ, Lotus theo đuổi triết lý cắt giảm trọng lượng, giúp xe nhẹ, lanh và nhanh hơn trên đường thẳng lẫn khúc cua. Tuy nhiên để phù hợp với xu hướng hiện đại, điểm khác biệt này đã không còn rõ nét trên các mẫu xe mới của thương hiệu.
|
Xe mang nhiều đường nét cơ bắp ở cả phần đầu và đuôi xe. Các hốc gió được thiết kế dọc phần thân nhằm định hướng luồng gió và tăng hiệu quả khi di chuyển tốc độ cao.
|
Phần đèn pha đa tầng với thiết kế bầu bĩnh, được đặt nhô cao.
|
Xe được trang bị mâm 20 inch 5 chấu kép. Hệ thống treo trước và sau đều là dạng tay đòn kép. Cấu trúc khung gầm dạng liên kết bằng nhôm đùn nhẹ.
|
Phía sau có một hộc chứa đồ nhỏ dung tích chỉ 151 lít.
|
Lotus Emira có nhiều tùy chọn màu nội thất, trên ảnh là bản Turbo SE với cabin màu cam nâu, ghế bọc da Nappa cao cấp. Vô lăng D-cut bọc da viền chỉ vàng với các phím chức năng khá tương tự Emeya hay Eletre, trợ lực lái dạng kết hợp thủy lực và điện (EHPS).
|
Là một mẫu xe thể thao, cần số truyền thống được giữ lại trên Emira. Phía sau vô lăng là màn hiển thị thông tin, ở trung tâm là màn trung tâm 10,25 inch, đi cùng hệ thống 7 loa tiêu chuẩn, công suất 190 W.
|
Emira tại Việt Nam cung cấp 2tùy chọn động cơ. Trong đó, loại 2 lít 4 xi-lanh với một bộ tăng áp cuộn kép, công suất Emira tại Việt Nam cung cấp hai tùy chọn động cơ. Trong đó, loại 2 lít 4 xi-lanh với một bộ tăng áp cuộn kép.
|
Bản Turbo SE cho công suất nhỉnh hơn, đạt 400 mã lực, mô-men xoắn 480 Nm. Đi kèm là khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây. Ở các bản V6 được trang bị động cơ 3.5 V6 siêu nạp, công suất 400 mã lực, lực kéo 420 Nm. Hộp số đi kèm loại tự động hoặc số sàn 6 cấp. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây.
|
Xe được bán với 5 phiên bản gồm Turbo, Turbo SE, Turbo SE Racing Line, V6 SE, V6 SE Racing Line, giá trải dài từ 7,888 tỷ đồng đến 12,888 tỷ đồng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.